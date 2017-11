Svezia Italia: 1 0 | La colpa è solo di Ventura?

Italia: così non va. Il match d’andata del playoff se lo aggiudica la Svezia vincendo per 1-0

Occorre cambiare passo, mettere in campo tutt’altro dinamismo e tutt’altra foga agonistica, altrimenti gli azzurri potranno dire addio al sogno di disputare la fase finale del Mondiale in Russia. Davvero insufficiente la prestazione degli uomini di Ventura che crollano per 1-0 al cospetto della Svezia, dinnanzi ad una “Friends Arena” di Solna stracolma in ogni ordine di posto. A decidere il match un tiro, nella ripresa, di Johansson, deviato in maniera decisiva da De Rossi, ma ciò che ha lasciato maggiormente perplessi è stato l’atteggiamento degli azzurri, raramente pericolosi in avanti e che hanno sofferto notevolmente la fisicità degli scandinavi, i quali hanno effettuato un pressing asfissiante, per poi esibirsi in lunghe trame di palleggio, disorientando Immobile e compagni. Dal punto di vista dell’intensità agonistica e della personalità, gli uomini guidati dal c.t. Andersson hanno surclassato l’Italia, che una volta subito il goal, si è resa pericolosa solamente con un tiro di Darmian che si è stampato sul palo.

Per il resto ben poco da segnalare, considerando le prestazioni sottotono di quasi tutti gli undici scesi in campo. Ha deluso il tandem d’attacco Immobile-Belotti, visibilmente impacciato e condizionato da uno stato di forma tutt’altro che brillante. Verratti, come al suo solito in Nazionale, non ha acceso la luce, tra l’altro essendo stato ammonito e in quanto diffidato, salterà la decisiva sfida di ritorno in programma lunedì sera a Milano. Anche per quanto concerne il reparto difensivo, Bonucci si è lasciato innervosire dall’atteggiamento provocatorio di Berg e Toivonen, mentre Barzagli ha evidenziato il peso dell’età, proponendosi di rado sul versante di destra. Non è esente da critiche nemmeno il c.t. Ventura, il quale ha optato inizialmente per un 3-5-2 molto attento in fase di copertura, ma poco adattato alle caratteristiche dei calciatori convocati, mentre permane il dubbio tattico inerente Insigne. Il calciatore partenopeo è entrato in campo al 76’ per sostituire Verratti e si è posizionato proprio nella porzione di campo occupata dal centrocampista abruzzese in forza al Paris Saint Germain. Nulla a che vedere con quanto svolge egregiamente tra la fila del Napoli. Equivoco che mortifica le performance di Insigne in azzurro e depotenzia di gran lunga la nostra Nazionale che non riesce ad esprimere al meglio le qualità tecniche che potrebbe sfoderare con orgoglio.

Lunedì occorrerà necessariamente ribaltare l’1-0 subito a Solna, attraverso una prestazione di carattere, mettendo in mostra determinazione, convinzione nei propri mezzi e compattezza tra i reparti. Uscire nei playoff sarebbe una catastrofe per il nostro movimento calcistico, significherebbe tornare indietro di molti anni, al 1958, data che simboleggia l’unico mancato approdo dell’Italia in una fase finale del Mondiale. Indubbiamente San Siro, che preannuncia il sold out, dovrà prendere per mano i propri beniamini, sostenerli al fine di compiere un’impresa che non consente altre prove d’appello. In caso di mancato accesso a Russia 2018, si decreterebbe la fine della carriera in azzurro dei vari Buffon, Chiellini, Barzagli, De Rossi, calciatori che rischiano di chiudere malamente la loro gloriosa esperienza con addosso la maglia dell’Italia, così come per le nuove generazioni sarebbe il peggior modo per dare via ad un nuovo ciclo, caratterizzato dal profilo basso. Per il c.t. Ventura ,in caso di flop, sarebbe l’ultima apparizione in sella alla panchina degli azzurri, mentre per quanto riguarda i vertici dirigenziali della Federazione, con a capo il presidente Carlo Tavecchio, si prevede uno tsunami, con dimissioni obbligatorie. Non è tempo di pensare a questo, piuttosto la mente, sin da ora, dovrà essere focalizzata nel preparare la “remuntada”, cambiando qualcosa dal punto di vista tattico e degli uomini da schierare, in base a quanto ammirato ieri sera a Solna, perché un’Italia fuori dal Mondiale, estromessa tra la cernita delle migliori nazionali presenti, sarebbe un evento inaccettabile, per chi , come noi italiani, vive il calcio in maniera sanguigna e spasmodica.

Riavvolgendo il nastro della gara disputata nell’avveniristico impianto della “Friends Arena”, il primo squillo è di marca azzurra con un colpo di testa di Belotti, dall’interno dell’area, suggerito da un cross dalla sinistra di Darmian, che termina la sua corsa di pochi centimetri sul fondo. A seguire sono i padroni di casa a rendersi pericolosi, prima con Toivonen, la cui conclusione non è distante dallo specchio della porta, e poi con Forsberg, il cui tiro dal limite, mette i brividi a Buffon. Nella ripresa l’Italia cerca di dare una sterzata all’inerzia del match con Candreva, il cui fendente dalla distanza viene deviato in corner da Olsen. Al 61’ la Svezia si porta in vantaggio: dagli sviluppi di una rimessa laterale, Toivonen effettua una sponda all’indietro per Johansson, il quale lascia partire, da fuori area, una conclusione non particolarmente irresistibile ma che si insacca in rete, complice la deviazione decisiva di De Rossi. Gli azzurri appaiono frastornati e subiscono continuamente la prorompenza fisica degli avversari. L’unico sussulto creato dagli uomini di Ventura è un tiro di Darmian che si stampa clamorosamente sul palo. Per il resto bisogna segnalare l’ingresso in campo di Insigne nell’inedito ruolo di interno di centrocampo e una Svezia che controlla piuttosto agevolmente il vantaggio acquisito.

Al termine della gara, queste le dichiarazioni rilasciate dal commissario tecnico, Giampiero Ventura, a margine di un ko che mette a serio rischio la partecipazione dell’Italia al prossimo Mondiale: “Una sconfitta immeritata, un risultato non corretto per quello che si è visto, loro non hanno fatto un tiro in porta. Noi abbiamo avuto occasioni e preso un palo, spero che a Milano concedano a noi quello che hanno concesso a loro. In una partita così serviva più attenzione. Non è una giustificazione, il pareggio era il minimo che potessimo ambire e spero che a Milano permettano a noi le stesse cose concesse a loro stasera. Adesso San Siro ci deve prendere in mano”.

Questa, invece, l’opinione di Bonucci a seguito di un ko piuttosto preoccupante: “Oggi c’è stato da pensare, alla prossima partita dobbiamo imparare dagli errori fatti questa sera, quando siamo stati lenti a girare la palla. Ci sarà da battagliare, ma noi al Mondiale dobbiamo andarci, è troppo importante. Bisognerà tirare fuori tutte le energie. Ci vorrà la partita della vita, con testa”.

Migliore del match-Forsberg: Il centrocampista svedese è l’uomo dotato di maggior tasso di qualità tra le fila della compagine guidata dal c.t. Andersson. Funambolico e imprendibile per la retroguardia azzurra. Folletto.

Peggiore del match-Verratti: Il centrocampista azzurro continua a deludere con addosso la maglia dell’Italia. Appare il lontano parente del calciatore ammirato con il PSG. Si fa ammonire e per squalifica salterà la decisiva gara di ritorno a Milano. Fantasma.