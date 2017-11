Tiziano Ferro torna con “Il mestiere della vita Urban vs Acoustic”

Ancora prima della conclusione del percorso radiofonico di Il mestiere della vita, Tiziano Ferro ha rilasciato la versione acoustic dell’album e annunciato quale sarà il primo singolo a debuttare in radio. Nel nuovo album, disponibile dal 10 novembre, è incluso anche il brano Valore Assoluto, che vede la partecipazione di Levante, cantautrice italiana e attualmente impegnata nella giuria di X-Factor 11.

Non solo il duetto con Levante. Il mestiere della vita Urban vs Acoustic aggiunge infatti all’album originale un disco inedito, con brani reinterpretati da Tiziano Ferro in versione urban/acoustic e 4 bonus track.

Ad essere rilasciata per prima sarà una delle canzoni più apprezzate, che ha dato titolo all’intero progetto, Il mestiere della vita. Il testo del brano è stato scritto da Tiziano Ferro, Alex Vella e Davide Simonetta.

Ascolta la versione acoustic del brano “Il mestiere della vita”

Il testo del brano “Il mestiere della vita”

Chiudi la porta quando esci

Qua dentro c’è troppo di te

Poi non voltarti aspetta ancora

E ti sorprenderai

Che i sogni da recuperare

Non puoi dividerli per due

Non è la vita che volevi

Perché la vita non è questa

Ridevo dei nostri difetti

Piangi perché non mi hai cambiato mai

Quella foto rimane la stessa

Sei solo tu che sei diversa

Se vuoi tornare ok, torna davvero

Perché se ritorni tu io ritornerò com’ero

E no non è la vita a toglierci le ali

Affidati alla cura dei ricordi e di chi ami tu

Lascia che sia il mestiere della vita e tu

Lascialo andare

E fuggirò da questi sguardi

Perché non percepiscano

I dolori che ho taciuto

E che mi seppelliscono

Tu vai e ritrova il sorriso

Ti aspetto qui in ogni caso

Se vuoi tornare ok, torna davvero

Perché se ritorni tu io ritornerò com’ero

E no non è la vita a toglierci le ali

Affidati alla cura dei ricordi e di chi ami tu

Lascia che sia il mestiere della vita e tu

Lascialo andare

Lascia che sia il mestiere della pace, tu

Lascialo andare

Amore mi oppongo

E a questo dolore rispondo

Cambia ancora, fai la guerra

Riparti sdraiata da terra

La gente distratta non sa

Che l’amore ti ha tolto del tempo

Il tuo cuore disfatto lo sa

Che l’unica cura è il tempo

Poi tenta l’incompiuto, lo straordinario

Amore vivi in eccesso, cominciando adesso

Goditi il trionfo, crea il tuo miracolo

Cerca il vero amore, dietro ad ogni ostacolo

Se vuoi tornare ok, torna davvero

Perché se ritorni tu io ritornerò com’ero

E no non è la vita a toglierci le ali

Affidati alla cura dei ricordi e di chi ami e tu

Lascia che sia il mestiere della vita, tu

Lascialo andare

Lascia che sia il mestiere della pace, tu

Lascialo andare

Chiudi la porta quando esci

Qua dentro c’è troppo di te