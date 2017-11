Ermal Meta ed Elisa duettano in “Piccola Anima” (Video&Testo)

A precedere l’uscita dell’edizione deluxe di Vietato Morire di Ermal Meta, che sarà suddiviso in tre cd e conterrà, oltre ad una nuova versione del brano Vietato Morire, una cover di Amara terra mia di Domenico Modugno e Voodoo Love cantata con Jarabe de Palo, è stato il singolo Piccola Anima. L’edizione deluxe di Vietato Morire conterrà inoltre sei canzoni cantate dal vivo e un booklet con le foto del Vietato morire Tour.

A duettare con Ermal Meta nel brano Piccola Anima è Elisa e proprio durante il suo concerto-evento all’Arena di Verona è stato presentato per la prima volta.

Il video ufficiale della canzone è stato girato di notte a Priverno, in provincia di Latina.

Mentre il video ottiene i primi importanti successi, Ermal Meta si prepara ai prossimi concerti, che lo vedranno esibirsi il 12 novembre a Barcellona, il 13 novembre a Madrid e il 17 novembre a Miami.

Guarda il video ufficiale di “Piccola Anima”

Il testo di “Piccola Anima”

Piccola anima

che fuggi come se

fossi un passero

spaventato a morte.

Qualcuno è qui per te,

se guardi bene ce l’hai di fronte.

Fugge anche lui per non dover scappare.

Se guardi bene ti sto di fronte.

Se parli piano, ti sento forte.



Quello che voglio io da te

non sarà facile spiegare.

Non so nemmeno dove e perché hai perso le parole

ma se tu vai via, porti i miei occhi con te.



Piccola anima,

la luce dei lampioni ti accompagna a casa

innamorata e sola.

Quell’uomo infame non ti ha mai capito

Sai che a respirare non si fa fatica

È l’amore che ti tiene in vita.



Quello che voglio io da te

non sarà facile spiegare

Non so nemmeno dove e perché hai perso le parole

ma se tu vai via, porti i miei occhi con te



Camminare fa passare ogni tristezza

Ti va di passeggiare insieme?

Meriti del mondo ogni sua bellezza

Dicono che non c’è niente di più fragile di una promessa

e io non te ne farò nemmeno una.



Quello che voglio io da te

non lo so spiegare

ma se tu vai via, porti i miei sogni con te



Piccola anima

tu non sei per niente piccola