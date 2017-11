Natale – Idee Regalo fai da te originali e sorprendenti

Il Natale si avvicina, e molti di noi hanno iniziato a pensare a qualche regalo. Se vuoi stupire con un regalo fai da te, ecco alcune idee originali e molto belle

Sempre più spesso i regali di Natale finiscono per essere comprati all’ultimo minuto e senza la giusta attenzione. In questo modo, quello che dovrebbe essere un pensiero per rinnovare le amicizie e gli affetti, si svuota di ogni significato. Sarebbe molto più bello e speciale pensare a qualche pensierino fatto con le proprie mani, in modo da restituire quell’aura di magia e amore che dovrebbe essere alla base delle feste natalizie.

Se ti piace metterti in gioco e tentare soluzioni originali per stupire amici e parenti, ecco alcune idee regalo fai da te originali e sorprendenti. I regali descritti nell’articolo, possono anche essere usati come decorazioni, segnaposto per il cenone e tutto quello che può venirti in mente.

Barattoli natalizi con frutta secca

Uno dei regali più belli per il Natale è di sicuro della buona marmellata fatta in casa, e per rendere ancora più speciale il dono, perché non decorare il barattolo di vetro?

Tutto quello che vi occorre è un barattolo di vetro con tappo, colori per il vetro e qualche pennello. Per decorare anche il tappo, si può usare un avanzo di stoffa (rossa o comunque con colori natalizi sarebbe perfetta) un nastrino o uno spago.

Decorate il barattolo con semplici disegni natalizi: del pungitopo, una candela, un albero di natale, una stella cometa e così via… date libero sfogo alla vostra fantasia. Riempitelo con della frutta secca, mandole, noci, nocciole (ma se preferite potete sostituire la frutta secca con cioccolatini, torroncini ecc). Ricoprite il tappo con la stoffa legate il tutto con lo spago.

Potete anche decidere di scrivere su ognuno dei barattoli i classici zucchero, sale, caffé, in modo che possano restare utili per la cucina.

Candele e lanterne natalizie

Un pensierino natalizio che non passa mai di moda è di sicuro la candela. Per farle in casa vi occorrerà della cera (anche recuperata da candele vecchie o mezze usate), degli stoppini, una vecchia pentola che non usate più in cucina e una matita.

Mettete nella pentola la cera (e volendo anche delle gocce di profumo per ambienti) e fate sciogliere lentamente girando di tanto in tanto. Nel frattempo preparate degli stampini (bicchieri, vasetti ecc che potete anche decorare con colori per il vetro), prendete lo stoppino posizionandolo al centro dello stampino e poi fissate l’altra estremità intorno ad una matita da poggiare sui bordi. Infine versate la cera sciolta e lasciate che si solidifichi prima di rimuovere la matita.

Per quanto riguarda il contenitore, potete sbizzarrirvi usando vecchie tazzine, tappi, vasetti di varie forme e grandezze, conchiglie e così via. Per le lanterne invece, basterà decorare un barattolo con temi natalizi e metterci una candelina all’interno.

Piantina di cactus fatta con le pietre

Sempre di grande effetto, un regalo fai da te molto carino potrebbe essere quello delle piantine cactus fatte con le pietre. Per realizzarle vi occorrono delle pietre di varie grandezze, dei vasi da pianta, della ghiaia e dei colori arcilici.

Dipingere le pietre con verde di varie sfumature, poi con un pennellino più piccolo decorare ricreando le spine. una volta asciutti, posizionare le pietre nel vaso pieno di ghiaia, e il gioco è fatto. Per dare un tocco più natalizio, si può decidere di decorare il vaso o rivestirlo con stoffa.

Zuccherini digestivi

Per un regalo un po’ più alcolico… niente di meglio degli zuccherini digestivi fatti in casa. Per realizzarli vi occorrono dei barattolini di vetro con coperchio, alcool puro a 95 vol, aromi vari (per fare qualche esempio anice stellato, buccia di mandarino radice di liquirizia ecc).

Posizionare gli zuccherini nei barattoli in modo ordinato, così da farne entrare il più possibile. Aggiungere gli aromi e poi riempire il barattolino con l’alcool. Per dare un colore più carino al vasetto, aggiungere anche una puntina di colorante in gel.

Sottopentola, centrotavola o sottobicchieri rivestiti di sassi

Per realizzare questi bellissimi sottopentola, centrotavola o sottobicchieri, basterà procurarsi del feltro da tagliare secondo i propri gusti e incollarci sopra con la colla a caldo dei sassolini piatti. Per rendere ancora più speciale il regalo, si può decidere di decorare i vari sassolini o semplicemente colorarli con colori natalizi.

Segnalibri simpatici

Per gli amici e i parenti amanti della lettura, un buon regalo potrebbe essere quello di un originale segnalibro. Per realizzarli, vi baserà procurarvi degli stecchi per ghiaccioli, della colla e stoffa o cartoncini colorati.

Colorate gli stecchi con acrilici, usando i vostri colori preferiti. Una volta asciutti, sulla sommità degli stecchi, creerete delle faccine (babbo natale, un pupazzo di neve e così via) in modo da renderli originali e simpatici, e li atteccherete con la colla.