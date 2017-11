Scopri 10 serie tv da guardare durante le vacanze natalizie

Quando arriva il Natale siete felici e vi immergete nell’atmosfera di festa oppure non vedete l’ora che finisca? Consultare una lista delle migliori serie tv da vedere a Natale è utile in entrambi i casi: guardare fantastiche serie come regalo natalizio aggiuntivo o rifugiarsi nel binge watching più disperato in attesa che le feste arrivino all’epilogo. Ecco le serie tv consigliate per il periodo natalizio!

10. Lost

Trama

L’aereo di linea 815 della compagnia aerea australiana Oceanic Airlines cade durante la tratta da Sydney a Los Angeles. I sopravvissuti si ritrovano su un’isola del Pacifico, apparentemente disabitata. In realtà non sono gli unici a trovarsi lì e presto fanno i conti con eventi e presenze inspiegabili. Salti temporali, indizi, segreti e spiegazioni intricatissime li attendono, ma non possono neanche immaginare in che guaio si sono involontariamente cacciati.

Lost – The Constant

Nell’episodio The Constant viene celebrata la magia del Natale: Penny e Desmond finalmente si ritrovano e sembra un vero e proprio miracolo natalizio. Se non tutti, molti di questi sopravvissuti, sono fantastici, ma il momento in cui Desmond e Penny si ricongiungono fa davvero sciogliere il cuore.

9. Orange is the new black

Trama

Quando Piper Chapman, una donna del Connecticut, viene condannata per aver trasportato una valigia contenente denaro sporco, la sua vita cambia per sempre. È costretta a scontare una pena di quindici mesi in carcere. Ma non immaginate Litchfield come un carcere federale femminile qualunque: le inmate se ne inventano di tutti i colori e “andare a trovarle” è un vero spasso.

Orange Is the New Black – Can’t Fix a Crazy

Anche se Orange Is the New Black riesce a farci dimenticare di essere ambientata in un grigio carcere, vedere questa serie a Natale può aiutarci a renderci conto di quanto siamo fortunati. Nell’episodio 1×13, Can’t Fix a Crazy, anche le detenute di Litchfield si preparano per il Natale. La recita natalizia non è per tutti: i provini mettono in risalto le qualità delle detenute che partecipano. Ma è proprio durante lo spettacolo che accade l’imprevedibile.

8. How I Met Your Mother

Trama

Ted Mosby è ormai un affermato architetto. Siamo nel 2030 quando decide di raccontare ai suoi figli la storia di come ha conosciuto loro madre e la sua futura moglie. C’è un balzo temporale all’indietro al 2005 quando era un giovane ragazzo di New York single. Lui e i suoi amici Marshall Eriksen, Lily Aldrin, Barney Stinson e Robin Scherbatsky sono una combriccola irresistibile e ne combinano di tutti i colori.

How I Met Your Mother – How Lily Stole Christmas

L’episodio How Lily Stole Christmas prende spunto dalla storia classica How the Grinch Stole Christmas!, in italiano Il Grinch. Lily sta preparando l’appartamento per festeggiare il suo primo Natale dopo che lei è scappata spezzandogli il cuore e si sono riconciliati. Quando ascolta un vecchio messaggio di Ted che la chiama il Grinch, accumula tutte le decorazioni nel suo piccolo appartamento. Il Natale non è per lei un momento particolarmente rilassante, ma ribadisce quanto siano inimitabili i protagonisti di questa sitcom. A chi serve un Natale in famiglia con degli amici così?

7. Le Regole Del Delitto Perfetto

Trama

Annalise Keating non è un’insegnante come le altre. La Middleton University vanta la docente di diritto penale e avvocato più tosta di tutta Philadelphia. Insieme all’aiuto dei suoi cinque studenti “preferiti” (i Keating Five) risolve casi giudiziari e cerca di farla fare franca ai suoi clienti. Non solo, Annalise si prende cura dei Keating Five come fossero suoi figli e è disposta a tutti per proteggerli.

Le regole del delitto perfetto – Best Christmas Ever

Negli speciali di Natale generalmente le persone sono felici, non vedono l’ora di festeggiare, sono pervase dall’ebbrezza dell’atmosfera natalizia. Niente ghirlande nè cenoni ne Le regole del delitto perfetto. L’episodio Best Christmas Ever porta conforto a chi non sopporta il Natale e diventa un amabile sociopatico durante le feste.

Annalise rimane addirittura da sola in un hotel di Philadelphia e occupa il tempo bevendo e dormendo per soffocare dolore e solitudine. Alla fine, però, anche per Annalise si apre uno spiraglio di speranza. In fondo, è pur sempre Natale.

6. C’era una volta (Once upon a time)

Trama

Ventotto anni prima rispetto a quando inizia il racconto la Regina Cattiva ha lanciato un sortilegio. Di conseguenza i personaggi delle favole sono precipitati nel mondo reale e sono costretti a vivere come persone normali. La domanda fondamentale è una: riusciranno a vivere il proprio lieto fine?

In Once Upon a Time non c’è un vero e proprio speciale di Natale, ma l’atmosfera è talmente magica che si conquista un posto tra le migliori serie tv da vedere a Natale!

5. Friends

Trama

Tutto inizia quando Rachel scappa dal suo matrimonio e, ancora vestita da sposa, entra al Central Perk. In questo bar incontra Monica, una sua amica del liceo. Le due diventano coinquiline e Rachel entra a far parte del gruppo di amici di Monica. Ross, Chandler, Joey, Phoebe, Monica e Rachel sono insuperabili. Tra una disavventura amorosa e l’altra, gag intramontabili e una comicità travolgente vivono in quel di New York e hanno una sola certezza: ci saranno gli uni per gli altri.

Friends – The One With The Holiday Armadillo

The One With The Holiday Armadillo non è l’unico episodio natalizio nelle dieci stagioni di Friends. È, però, quello più divertente. Ross decide di insegnare a suo figlio Ben la tradizione ebraica, ma il bambino è distrutto all’idea di passare il Natale senza Babbo Natale. A quel punto Ross cerca un costume, ma l’unico che trova è quello di un armadillo gigante che diventa l’aiutante di Babbo Natale inviato da lui in persona per insegnargli tutto sull’Hannukkah. Quando Chandler si presenta alla porta, però, tutti gli sforzi di Ross sono rovinati.

4. Glee

Trama

Will Schuester è un docente di spagnolo che insegna alla William McKinley High School. La sua iniziativa di riportare in auge il glee club, un gruppo di canto e ballo, attrae i perdenti della scuola. Pur essendo dei loser, sono davvero talentuosi. Da Rachel Berry a Mercedes Jones, da Tina Cohen-Chang a Kurt Hummel, da Artie Abrams a Finn Hudson: le Nuove Direzioni sono fortissime! Will Schuester entra in combutta con la collega Sue Sylvester, allenatrice delle cheerleader.

Glee – A Very Glee Christmas

In A Very Glee Christmas c’è un vero e proprio tentativo di sabotaggio del Natale da parte della coach delle Cheerios. Sue trucca il Secret Santa perchè vuole ricevere tantissimi regali: “Odio il Natale, ma amo i regali!”. Se tutti i suoi colleghi pescassero il suo nome, sarebbero tutti costretti a cercarle un dono. Peccato che le bugie abbiano le gambe corte, specialmente a Natale!

3. The O.C.

Trama

Ryan Atwood è un ragazzo di Chino, cresciuto in una situazione ben diversa da quella dei rampolli di Orange County. In seguito al furto di un’auto con il fratello maggiore viene seguito da Sandy Cohen in qualità di avvocato. Questi si rivela essere non solo un brillante professionista, ma anche un fantastico padre adottivo. Ryan entra a far parte della famiglia Cohen a tutti gli effetti: con il coetaneo Seth, l’eccentrica Summer e la bella e tormentata Marissa, ne vivrà di tutti i colori.

The O.C. – Chrismukkah

Il Natale è un momento speciale in tutto il mondo, l’Hanukkah anche, ma il Chrismukkah è unico e esiste solo a casa Cohen. La puntata in cui Seth Cohen fonde le tradizioni multireligiose della sua famiglia è diventato un episodio cult della televisione. Per Ryan che non ha mai festeggiato il Natale è un vero salto nel vuoto: dal niente a una duplice festa con regali in abbondanza.

2. Downtown Abbey

Trama

La famiglia Crawley e i suoi servitori sono al centro della storia a partire dalla data dell’affondamento del Titanic, il 15 aprile 1912. James Crawley e suo figlio Patrick, erede della proprietà, perdono la vita nel naufragio. Il nuovo beneficiario è Matthew che, però, ha lo strano vizio di lavorare. Per gli aristocratici Crawley è inconcepibile!

Downton Abbey – The Finale

L’episodio 6×09 The Finale, puntata conclusiva della serie tv Downton Abbey è stato trasmesso il 25 dicembre sul canale inglese ITV. Sono state due ore meravigliose e intense di Christmas Special che regala un bellissimo lieto fine per tutti i personaggi.

Una mamma per amica

Trama

Lorelai e Rory hanno un rapporto indescrivibile: sono madre e figlia, migliori amiche e quasi sorelle. Vivono a Stars Hollow e in tutte le loro giornate ci sono ripetute tappe al bar di Luke per bere litri e litri di caffè. Rory è dolce e riflessiva, mentre Lorelai è spumeggiante e un po’ matta. La sua ironia è travolgente.

Una mamma per amica – Santa’s Secret Stuff

Lorelai Gilmore ama la neve e sia lei sia Rory non vedono l’ora di immergersi nel clima natalizio. Non sempre Natale è stato sinonimo di gioia dato che Richard Gilmore è finito in ospedale un anno. Nella puntata Santa’s Secret Stuff, però, vengono rispettate tutte le tradizioni Gilmore: la mattina del giorno di Natale la colazione prevede un mix di cereali e cioccolatini e è importante fingere di preparare i biscotti ascoltando canzoni natalizie.