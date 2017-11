Guarda il nuovo trailer di The Greatest Showman

P.T Barnum non fu è solo uno dei più celebri imprenditori circensi di tutti i tempi ma anche il creatore dello show business. Ad interpretare questa straordinario personaggio che ha attraversato quasi tutto il XIX Secolo è Hugh Jackman nel film The Greatest Showman, in uscita nei cinema italiani in occasione delle feste di fine anno 2017.

Nel musical, che si avvale delle musiche dei vincitori degli Oscar per La La Land Benji Pasek e Justin Paul, accanto a Hugh Jackman ritroveremo Michelle Williams, Zac Efron, Rebecca Ferguson e Zendaya.

Guarda il nuovo trailer in italiano:

Trama

The Greatest Showman è un intenso e originale musical che parla della nascita del business dell’intrattenimento.

Più di tutto celebra il senso di meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Ispirato all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. Barnum, The Greatest Showman racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo ipnotico destinato a diventare un successo mondiale