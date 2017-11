Il trionfo di Shawn Mendes agli MTV European Music Awards

E’ stato Shawn Mendes il mattatore assoluto degli Mtv European Music Awards consegnati a Londra.

Il giovane cantautore canadese si è portato a casa i riconoscimenti come best song, best artist e biggest fan. Shawn Mendes si è esibito in “There’s Nothing Holdin Me Back”.

Gli Mtv Ema, quest’anno presentati da Rita Ora e Jared Leto, si sono confermati uno degli appuntamenti più importanti per la musica.

Quest’anno luci della ribalta anche ad Eminem che ha aperto lo show interpretando il nuovo singolo “Walk on Water”. Eminem ha anche vinto il premio per miglior Hip Hop.

Agli U2, reduci dal trionfale concerto di Trafalgar Square, è stato riservato il Global Icon Award, una sorta di premio alla carriera per la band irlandese.

E’ rimasta senza riconoscimenti una delle favorite della vigilia, Taylor Swift che pure aveva ricevuto sei nomination.

Pochi i riconosimenti al femminile. Dua Lipa è Best New, Camila Cabelo è Best Pop, Hailee Steinfeld è Best Push. Il Best italian Act è andato a Ermal Meta.

L’appuntamento per il 2018 per gli Mtv Ema è a Bilbao.