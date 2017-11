Reunion delle Spice Girls nel 2018

Dopo anni di voci sembra proprio che Victoria, Mel C, Mel B, Geri Halliwell e Emma Bunton siano pronte a tornare insieme.

La reunion delle Spice Girls dovrebbe diventare realtà nel 2018.

Artefice di questo riavvicinamento sarebbe Mel C, conosciuta con il nomignolo di Sporty Spice. In cantiere ci sarebbero diversi progetti, scrive il Sun, tra cui un album celebrativo e uno speciale in tv per la famosa band britannica esplosa nel 1996 con Wannabe.

Stando alle ricostruzioni del tabloid britannico, Mel C in particolare avrebbe lavorato negli ultimi mesi, insieme all’ex manager del gruppo Simon Fuller, per riunire la signora Beckham, Mel B, Emma Bunton e Geri Halliwell attorno ai nuovi progetti che dovrebbero vedere la luce il prossimo anno.

“I contatti sono andati avanti in segreto fin dall’estate e ora sono pronte tutte e cinque per la reunion. Lavoreranno insieme a una serie di progetti, tra cui un album e uno speciale televisivo. E il vero colpo è stato convincere Victoria. I piani al momento sono ancora nelle prime fasi. Tutto è molto complicato quando si tratta di queste ragazze super impegnate. Non è facile riunirle tutte nello stesso posto”.

Il fatto che sia coinvolta anche Victoria Beckham rende il tutto più incredibile. Fino a oggi infatti Vic, ormai imprenditrice nel campo della moda e madre di quattro figli, aveva sempre detto no a questa ipotesi anche in occasione dei 20 anni dall’uscita del singolo che le ha portate al successo. E negli anni le sue rivelazioni sul fatto che durante i live il suo microfono venisse spento e che lei cantasse in playback, di essere sempre stata la razionale del gruppo e di non essersi mai sentita davvero a suo agio sul palco avevano fatto disperare sulla possibilità di una reunion.

Sembra che ad aver riavvicinato le cinque donne sia stata la causa di divorzio non facile di Mel B.

Mel B ha accusato il marito di violenza domestica, ma anche la nascita del primo figlio di Geri.