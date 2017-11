Jason Momoa sarà Il Corvo: in arrivo il reboot del cult con Brandon Lee

La conferma a quelle che erano solo voci arriva direttamente dall’attore Jason Momoa. Il reboot de Il Corvo lo vedrà nei panni del protagonista

Sarà Jason Momoa (Aquaman in Justice League) a vestire i panni de Il Corvo, l’uomo che torna dalla tomba per vendicare la tragica morte toccata in sorte a se stesso e alla sua ragazza. Quello che nel 1994 fu il ruolo del compianto Brandon Lee, Eric Draven, ora verrà interpretato da Momoa.

Gli indizi sui social

Le ultime notizie ci arrivano dai social, e in particolare dal profilo Instagram personale di Jason Momoa, e da quello del regista Corin Hardy, che dovrebbe dirigere il film. Il primo ha messo un immagine che rimanda a Il Corvo dicendo che è tantissimo tempo che aspetta e invitando il regista a mettersi al lavoro; il secondo ha pubblicato una foto in compagnia proprio di Momoa.

I’ve been waiting for sooooo long. @corinhardy let’s do this brother aloha j Un post condiviso da Jason Momoa (@prideofgypsies) in data: 12 Nov 2017 alle ore 07:51 PST

Two-headed monster. Craawwk. Un post condiviso da Corin Hardy (@corinhardy) in data: 10 Nov 2017 alle ore 15:56 PST

Nonostante non si tratti di comunicati ufficiali, gli indizi lanciati sui social sembrano molto chiari, e lasciano presagire un prossimo inizio dei lavori. Ovviamente, meglio restare cauti con le supposizioni, prima di ricevere notizie certe ed ufficiali sull’inizio effettivo delle riprese.

Il ritorno de Il Corvo

Pare che il film porterà il titolo di The Crow Reborn e sarà tratto dai fumetti di James O’Barr. Jason Momoa sarà Eric Draven, il personaggio che fu fatale per la carriera di Brandon Lee. Per chi non conoscesse la storia della tragica morte di Brandon, ricordiamo che l’attore fu colpito a morte sul set da un colpo partito da una pistola di scena. Quest’ultima, che doveva essere caricata a salve, fece partire un colpo vero. Una tragedia che stroncò la vita dell’attore a soli 28 anni e che lasciò sulla pellicola un alone di mistero e orrore.

Al momento non si hanno altre notizie riguardo al reboot e al cast che affiancherà Momoa, ma restiamo in trepidante attesa!