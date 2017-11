Jovanotti al Cinema con “Oh, Vita! Making an album” dal 10 dicembre

Un vero e proprio Jovaday, annunciato dallo stesso Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, quello del 10 dicembre 2017 in tutti gli UCI Cinemas. Nelle sale cinematografiche, infatti, verrà proiettato il film che testimonia la lunga lavorazione dell’ultimo album “Oh, Vita!”.

Il film sarà diretto da Michele Lugaresi che ha seguito tutte le fasi di lavorazione dell’album di Jovanotti che uscirà il 1 dicembre, già preceduto dal singolo Oh, Vita! pubblicato pochi giorni fa. Un album molto importante per la carriera di Jovanotti, che per la prima volta ha potuto contare sulla collaborazione e l’appoggio di uno dei guru della musica mondialie, Rick Rubin.

Il 10 dicembre in 45 sale Ucicinemas per tutto il giorno proietteremo il film di Michele Lugaresi che ha seguito tutte le fasi della nascita del nuovo album. E’ un documentario che racconta l’avventura di un disco importante registrato in Toscana e finalizzato in California, il metodo di lavoro di Rick Rubin, il processo di messa a fuoco delle canzoni, la vita in studio, la concentrazione, la ricerca, i momenti di cazzeggio e le canzoni nell’attimo in cui prendono forma. Mi è piaciuta molto la proposta di Ucicinemas di metterci a disposizione delle sale e ho accettato subito, perchè vederlo nel grande schermo con l’audio che c’è anche solo per un giorno è una bella cosa per gli appassionati di musica e di racconti.