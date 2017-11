Tutto sulla nuova canzone di Jessie J “Queen” (Testo con Traduzione e Cover)

Jessie J pubblicherà la canzone “Queen” questo venerdì e qui sopra abbiamo già una sontuosa copertina che anticipa il singolo.

Dopo un paio di singoli promozionali, Jessie J è pronta per iniziare definitivamente la promozione del suo nuovo album. Ha annunciato qualche giorno fa che venerdì17 novembre – speriamo che non sia scaramantica – sarà rilasciato il primo singolo ufficiale estratto dal suo prossimo e quarto album in studio “R.O.S.E“.

La canzone è intitolata “Queen” e questo martedì mattina Jessie J ha rivelato la copertina attraverso i suoi canali di social media.

Jessie J ha anche rivelato ciò che potrebbe essere un’anteprima dei testi della canzone:

La copertina seducente promette molto bene e fa crescere in modo pazzesco l’attesa per questo nuovo lavoro discografico della cantante USA.

R.O.S.E

S=SEX

QUEEN👑👂🏻👂🏼👂🏽👂🏾👂🏿

FRIDAY 17TH NOV

My first official single from R.O.S.E🌹

I can’t even really explain how excited I am for you to hear it. So special to my heart

This song is for EVERY WOMAN

“I LOVE MY BODY

I LOVE MY SKIN

I AM A GODDESS

I AM A QUEEN”🌹 pic.twitter.com/dP2XdOtccG

— Jessie J (@JessieJ) 14 novembre 2017