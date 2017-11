Black Friday 2017: scopri i mega sconti online

Mancano solo due venerdì all’attesissimo Black Friday, la giornata di offerte a prezzi bassissimi su tanti siti online che si tiene a fine novembre e che ormai anche in Italia ha decisamente preso il via. Il venerdì nero, quindi, a differenza di quanto si possa pensare, non è affatto una giornata negativa: è l’occasione giusta per fare man bassa di tutti gli oggetti elettronici, accessori, vestiti dei nostri desideri, acquistando tutto alprezzo scontato più alto dell’anno!

L’unico problema è tenere le fila delle offerte, in quanto saranno tantissime e su tanti siti diversi, quindi capire dove e come comprare per trovare le promozioni migliori è molto importante.

Non hai ancora ben chiaro come funziona e che cos’è il Black Friday? Ti stai chiedendo quali siti online, negozi e piattaforme e-commerce non perdere d’occhio e come acquistare? Non temere: ecco tutte le informazioni di cui hai bisogno sul Black Friday 2017, dalla data alle offerte da non perdere, dai negozi ai siti su cui si trovano le offerte migliori. A questo punto, non ti resta che leggere e preparare le carte di credito!

Black Friday 2017 Italia: data, origine e cos’è

Iniziamo dalla cosa più importante da sapere: quand’è il Black Friday 2017?

La giornata all’insegna dello shopping online selvaggio a prezzi ribassati sarà quest’anno venerdì 24 novembre: tradizione vuole, infatti, che il Black Friday sia celebrato l’ultimo venerdì di novembre, in tempo per iniziare a occuparsi anche dei regali natalizi. Il Venerdì Nero, infatti, ha un’origine tutta statunitense: fu il famoso brand americano Macy’s, nel 1929, a inaugurare la tradizione degli sconti speciali che prende il nome di Black Friday, il giorno successivo alla Festa del Ringraziamento, una delle feste nazionali più importanti degli USA.

Tutt’oggi, in America, il Black Friday è un giorno sentitissimo, mentre in Italia le 24 ore di sconti spaziali sono state introdotte nel 2011 da colossi come Apple e Amazon. Il Black Friday riguarda soprattutto le vendite online: su tantissimi siti, il 24 novembre, preparati a trovare promozioni incredibili!

Cosa comprare per il Black Friday 2017: consigli per l’acquisto

Abbiamo capito che il Black Friday è l’occasione giusta per fare acquisti a prezzi scontatissimi, ma dato che le offerte saranno tantissime così come gli utenti connessi, il rischio che si corre a vagare senza meta per i siti web è perdere tutte le occasioni migliori e rimanere delusissimi dal nostro shopping. È importante, quindi, prima di arrivare al 24 novembre, farsi un’idea di cosa comprare per il Black Friday, magari seguendo una strategia per trovare subito le promozioni più convenienti. Come fare? Ecco di seguito qualche consiglio.

Compra i prodotti con sconto superiore o uguale al 50%. In occasione del Black Friday gli sconti saranno molto più alti rispetto ai normali saldi. È possibile trovare sconti del 20-30% tutto l’anno sui siti e-commerce, quindi in questo giorno speciale dovete puntare in alto, là dove la merce viene venduta in saldo con uno sconto dal 50% all’80%.

Offerte Black Friday 2017: dove comprare online

Ora che abbiamo visto cosa comprare, rimane da rispondere all’ultima domanda: quali sono i siti e le piattaforme di e-commerce da monitorare in occasione del Black Friday? Ecco dove trovare le migliori offerte online il 24 novembre.

Offerte Black Friday 2017 Amazon. Si parte sempre da qui. È Amazon il più grande colosso di riferimento per il Black Friday. 24 ore di sconti incredibili (precedute e seguite da altre giornate di saldi, fino al lunedì successivo, il così detto CyberMonday) con offerte pubblicate ogni 5 minuti. Le promozioni sono in tutte le categorie vendute da Amazon: Elettronica, Informatica, Casa e Cucina, Abbigliamento, Sport, Videogiochi, Fai da te, Giocattoli, Prima infanzia, Prodotti per ufficio, Libri, Musica e molto altro.



. -60% è previsto anche su tutti i prodotti di e-Bay: smartphone, piccoli elettrodomestici, moda uomo/donna, televisori, notebook e informatica, orologi e gioielli, scarpe e accessori uomo/donna. Offerte Black Friday 2017 Yoox . Se sei un o un’amante dello shopping, conoscerai sicuramente Yoox, la piattaforma e-commerce che propone capi di abbigliamento e accessori di tanti brand di lusso. Il Black Friday è l’occasione giusta per comprare il vestito o la borsa dei nostri sogni a prezzi più ragionevoli!

. Se sei un o un’amante dello shopping, conoscerai sicuramente Yoox, la piattaforma e-commerce che propone capi di abbigliamento e accessori di tanti brand di lusso. Il Black Friday è l’occasione giusta per comprare il vestito o la borsa dei nostri sogni a prezzi più ragionevoli! Offerte Black Friday 2017 Asos. Un altro colosso nel mondo della moda online è Asos, che in occasione del 24 novembre, proporrà sconti maggiori rispetto alle offerte giornalmente disponibili sul sito.

Un altro colosso nel mondo della moda online è Asos, che in occasione del 24 novembre, proporrà sconti maggiori rispetto alle offerte giornalmente disponibili sul sito. Offerte Black Friday 2017 Ryanair. Non vedi l’ora di partire? Allora non perderti le offerte di Black Friday e Cyber Monday (lunedì 27 novembre) sul sito di Ryanair: la compagnia aerea irlandese ha già annunciato prezzi eccezionali per tutte le principali tratte europee!

Non vedi l’ora di partire? Allora non perderti le offerte di Black Friday e Cyber Monday (lunedì 27 novembre) sul sito di Ryanair: la compagnia aerea irlandese ha già annunciato prezzi eccezionali per tutte le principali tratte europee! Offerte Black Friday 2017 Skyscanner. È già possibile segnarsi alla newsletter di Skyscanner per ricevere gli aggiornamenti per le offerte sui voli, gli hotel e i noleggi auto più convenienti in Italia, Europa e resto del mondo!

Black Friday 2017 Apple: le offerte più attese in Italia

Ci sarà un Black Friday Apple nel 2017 o no? La domanda sta tenendo tutti col fiato sospeso perché ancora non è stato dato alcun annuncio ufficiale e quindi in molti teomono che le offerte non ci saranno. In realtà, però, è legittimo essere ottimisti perché anche lo scoro anno la Apple si è mossa piuttosto tardi ma non ha lasciato i suoi affezionati senza sconti.

Negozi Black Friday 2017: le migliori promozioni

Oltre alle grandi piattaforme di e-commerce, anche tutti i negozi e catene tradizionali che hanno store online parteciperanno al Black Friday 2017. Alcuni nomi da non perdere?