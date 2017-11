Tutto su “Echame La Culpa” di Demi Lovato e Luis Fonsi (Testo)

Demi Lovato e Luis Fonsi insieme in “Echame La Culpa”

Luis Fonsi e Demi Lovato pubblicheranno la loro collaborazione dal titolo “Echame La Culpa” questo venerdì (17 novembre 2017). Tra l’altro, nella stessa giornata uscirà anche il nuovo singolo di Jessie J “Queen“.

La loro collaborazione è stata mantenuta in segreto per diverso tempo ma già in estate Luis Fonsi aveva suonato “Echame La Culpa” in concerto, eseguendo la sua versione da solista. Questa nuova versione con Demi Lovato fungerà da singolo ufficiale negli Stati Uniti. Demi ha annunciato oggi la data di uscita con un tweet che includeva anche alcuni secondi di audio della canzone.

Il singolo “Echame La Culpa” è davvero molto orecchiabile grazie alla voce di Demi anche se per ora sono solo pochi secondi di ascolto. Probabilmente questa canzone non avrà lo stesso successo di “Despacito“, ma potrebbe avere ugualmente un discreto seguito.

Il canto spagnolo di Demi Lovato “purtroppo” non sembra molto naturale ma robotico e, soprattutto, non sembra riuscire a connettersi pienamente con la melodia della canzone. È come se Demi cantasse senza conoscere il vero significato dei testi o semplicemente non capisse i beat latini.

Speriamo che la versione completa potrà correggere queste sensazioni, magari dovute alla conversione sonora che si ottiene caricando la canzone sui social. A proposito di testi, qui sotto il testo di Echame La Culpa.

Testo di Echame La Culpa (Luis Fonsi e Demi Lovato):

Con esta historia tengo yo que confesar

No se muy bien que fue lo que paso

Que duela tanto y tengo que aceptar

Que tu no eres la mala, que el malo soy yo

No me conociste nunca de verdad

Y esa fue la magia que te enamoro

Que no quisiera estar en tu lugar

Que tu error sólo fue conocerme

No eres tu, no eres tu, no eres tu, soy yo

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo asi

Échame la culpa

Todas esas flores que yo te daba

Todas las mentiras que te decía

Todas esas noches que te escondía

Todas esas noches que no llegaba

Yo te prometi que me casaría

………….enamorada

Yo cantando y tu siempre tan callada

Yo que di por hecho que tu eras mía

Solamente te falta un beso,

Solamente te falta un beso,

Ese beso que siempre te prometi

Échame la culpa

Ya no tienes que llorar,

Ya no quiero verte sufriendo

Yo me tengo que alejar

Para no seguirte mintiendo

Ya no habrá una noche mas

Todo lo bueno recordare

Te juro que no te olvidare

Te prometo que nunca lamento

Solamente te falta un beso,

Solamante te falta un beso,

Ese beso que siempre te prometí

Échame la culpa

Solamente te falta un beso,

Solamente te falta un beso

Ese beso que siempre te prometi

Échame la culpa