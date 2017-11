Millie Bobby Brown in Grey’s Anatomy: guarda Undici prima del successo di Stranger Things

Tutti la conoscono come la ragazzina misteriosa di Stranger Things, ma Millie Bobby Brown è apparsa anche in una puntata di Grey’s Anatomy. Guarda il video

Il grande e inatteso successo è arrivato con la serie tv Stranger Things, ma Millie Bobby Brown già da anni iniziava a muovere i suoi primi passi di attrice televisiva. Per gli spettatori più attenti non sarà una sorpresa vedere la giovane attrice in una puntata del medical drama più amato della tv. Per tutti gli altri, ecco la scena in cui Millie Bobby Brown compare in Grey’s Anatomy.

Millie Bobby Brown in Grey’s Anatomy

Nell’episodio in questione, Millie Bobby Brown interpreta il ruolo di Ruby, una ragazzina che telefona al Grey Sloan Hospital perché sua madre cadendo ha perso i sensi. La sua telefonata verrà presa in carico da Owen e Amelia che tentano di aiutarla a distanza mentre arrivano i soccorsi.

Ecco quindi la piccola attrice che scende dall’elicottero dei soccorsi molto spaventata dall’accaduto e, in una scena successiva, attende notizie della salute di sua madre dopo un difficile intervento.

Chi si sarebbe mai aspettato un successo così grande per lei?

Millie Bobby Brown, così come gli altri interpreti di Stranger Things, è diventata una star mondiale soltanto nell’ultimo anno. Molto teneri anche i provini che i giovani attori hanno sostenuto prima di diventare il gruppo di nerd formato da Undici, Mike, Lucas, Dustin e Will.

Un successo che, se la fortuna sarà dalla loro parte, potrà solo crescere. Nel futuro dei giovanissimi attori, per il momento c’è una terza stagione di Stranger Things, e probabilmente anche una quarta. Non resta che aspettare e vederli crescere, fisicamente e artisticamente.