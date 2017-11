Titanic compie 20 anni : ecco il nuovo Trailer per la re-release in Dolby Vision

Sono passati ben 20 anni dall’uscita del colossal che ha fatto piangere gli spettatori di tutto il mondo. Titanic di James Cameron torna con una re-relese in Dolby Vision

Chi non ha pianto sulle note di My heart will go on mentre Rose e Jack si salutavano per l’ultima volta dopo la tragedia del Titanic? Lei giovane donna della prima classe del transatlantico più famoso della storia, lui artista povero ma pieno di vita con un biglietto per la terza classe vinto con una partita a poker. Una storia d’amore tra le più classiche e romantiche che ha catturato il mondo.

Sullo sfondo la tragedia del Titanic, una nave considerata da tutti inaffondabile e che invece colò a picco nell’oceano mentre percorreva il tragitto tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, dopo aver colpito un iceberg.

Una re-relese per i 20 anni

Per festeggiare i 20 anni del film diretto da James Cameron, si è penato ad una nuovissima re-relese con un nuovissimo e sofisticato formato digitale chiamato Dolby Vision. Il prodotto promette di essere qualcosa di meraviglioso e stupefacente, tanto da essere acclamato da tutti i vecchi e nuovi fan.

In attesa di avere notizie più dettagliate, è stato rilasciato un trailer nuovo di zecca, ideato appositamente per la re-relese in Dolby Vision. Ve lo mostriamo qui sotto