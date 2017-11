Gomorra 3 sbanca il botteghino con le prime due puntate al cinema

Un successo che continua a confermarsi, quello di Gomorra La Serie, che con la sua terza stagione, parte davvero alla grande. Grazie ai due giorni evento al cinema, la terza stagione della serie tv che parla della Camorra ha raggiunto la vetta del box office con un guadagno di 500 mila euro.

Le prime due puntate di Gomorra 3 al cinema, sono state un esperimento originale e innovativo cha ha raccolto ottimi risultati.

È la prima volta che una serie debutta in anteprima al cinema a pochissimi giorni dalla messa in onda sulla pay-tv, dimostrando che un titolo come Gomorra – La serie ha la forza per attrarre gli appassionati a vivere l’esperienza sul grande schermo- Queste le dichiarazioni di Andrea Sacrosanti, responsabile dei contenuti Sky – Dimostra che i modelli distributivi tradizionali possono e devono essere messi in discussione, per l’industria c’è una straordinaria occasione