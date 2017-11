Il Signore degli Anelli – Serie tv: l’attore John Rhys-Davies commenta negativamente

Il Signore degli Anelli diventa serie tv e a produrla sarà Amazon Studios. Alcuni sono incuriositi, altri sono completamente sconcertati. Il rischio di produrre un flop infatti è molto alto, dato il grande successo cinematografico confezionato dalla trilogia di Peter Jackson. Ad esporre il proprio dissenso è anche un attore del cast cinematografico, John Rhys-Davies, ossia colui che nella trilogia interpreta Gimli.

L’attore che ha interpretato Gimli, il burbero nano guerriero della trilogia cinematografica diretta da Peter Jackson, non ha speso parole gentili per la serie tv de il Signore degli Anelli. Nei suoi commenti appare chiaro il pensiero che nessuno sentiva il bisogno di una serie tv sulla famosa saga fantasy, tantomeno lo scrittore dell’opera Tolkien.

L’attore ha poi supposto il fatto che alla base del progetto ci sia soltanto un gran mucchio di soldi, quelli per comprare i diritti dell’opera, e quelli per produrre la serie tv.

Diversamente da John Ryhe-Davies, l’attore Sean Astin, che ha interpretato nel film il ruolo di Samwise Gamgee, si è mostrato più curioso che contrariato:

L’idea che potesse essere fatta una serie non mi è mai passata per la mente, ho solo pensato a come potrà essere il nuovo Sam, come verrà interpretato e da chi.