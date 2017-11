Nazionale italiana: a pagare è solo Ventura. Il c.t. è esonerato

Decisioni in casa azzurra: Tavecchio sono si dimette, Ventura esonerato

Pomeriggio incandescente, quello di ieri, presso la sede romana della FIGC. Dopo la debacle andata in scena lunedì scorso, culminata con l’eliminazione dell’Italia dai prossimi Mondiali in Russia, è tempo di scossoni in casa azzurra, al fine di invertire la rotta. La gran parte degli addetti ai lavori e degli appassionati di calcio, auspicavano un cambio netto e radicale sia dal punto di vista dei vertici dirigenziali della Federazione che ovviamente per quanto concerne il ruolo di commissario tecnico. L’esito del vertice federale, invece, ha decretato le mancate dimissioni da parte del presidente Carlo Tavecchio, che resterà in sella alla FIGC e lunedì prossimo, 20 novembre, dinnanzi al consiglio federale, alla presenza di tutte le anime appartenenti al mondo del calcio, metterà a votazione la fiducia sul suo nuovo programma operativo.

Nel momento in cui Tavecchio ha comunicato, senza tentennamenti, la mancata volontà di rassegnare le dimissioni, il presidente dell’Assocalciatori, Damiano Tommasi, ha abbandonato il vertice piuttosto stizzito, in pieno disaccordo soprattutto in base a quanto ammirato in questi ultimi mesi della sua gestione, la quale ha toccato il punto più basso, proprio lunedì sera, con la fuoriuscita dal Mondiale. Alle 18:20, invece, è giunta la seconda comunicazione ufficiale di giornata, ovvero l’esonero di Giampiero Ventura, dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana. E’ stato lo stesso presidente Tavecchio a dichiararlo, alla presenza dei giornalisti posizionati all’esterno della sede della FIGC, pronunciando, in maniera decisamente fredda e distaccata, che la federazione non ha più bisogno dei servizi professionali di Ventura, ritenendo interrotto il rapporto collaborativo tra le due parti. Giampiero Ventura percepirà circa 866.000 euro sino al prossimo 30 giugno 2018, data di scadenza del contratto firmato nel luglio del 2016.

Una decisione, questa, che è apparsa logica conseguenza della volontà dell’oramai ex c.t. di non dimettersi, mantenendo un atteggiamento piuttosto discutibile al pari della riconferma al timone della Federazione di Carlo Tavecchio. A questo punto si dà inevitabilmente il via alla selezione per quanto riguarda il futuro commissario tecnico dell’Italia. In pole position vi è Carlo Ancelotti, attualmente libero da altri impegni, essendo stato licenziato dal Bayern Monaco nello scorso mese di ottobre. Per il tecnico di Reggiolo sarebbe un gradito ritorno sulla panchina azzurra, avendo rivestito il ruolo di vice-c.t. nel 1994 durante la gestione Arrigo Sacchi, in occasione dei Mondiali negli USA. Per quanto concerne la figura di Ancelotti, persistono degli ostacoli sia per quanto riguarda la concorrenza di alcuni club e sia dal punto di vista economico. L’ex allenatore tra le altre di Milan, Paris Saint Germain e Real Madrid, di recente ha dichiarato di voler allenare tutti i giorni, smorzando l’ipotesi di sedersi in sella ad una Nazionale. Club inglesi come Chelsea o Arsenal sono disposti ad un elevato esborso economico per catturare le attenzioni del tecnico italiano pluripremiato.

Inoltre anche per quanto concerne l’ingaggio, la Federazione dovrebbe compiere una manovra in stile-Conte, ovvero facendo leva sui finanziamenti di alcuni sponsor tecnici. Per Ancelotti si vocifera di un contratto da 4 milioni di euro a stagione, cifra significativa, ma pur sempre di un/terzo inferiore rispetto a quanto abbia percepito nell’ultima avventura nel Bayern Monaco. Indubbiamente l’immagine e la storia dell’allenatore emiliano accontenta tutti, essendo al cospetto di un personaggio di primissimo piano a livello internazionale e per Carlo Tavecchio rappresenterebbe l’uomo giusto al fine di riscuotere gradimenti anche dai suoi maggiori detrattori. Più staccati nella scelta compaiono i nomi di Mancini, attualmente alla guida dello Zenit San Pietroburgo, e anch’egli profilo dal respiro internazionale, senza dimenticare i vari Allegri, Spalletti, Ranieri e un ritorno a sorpresa, ma poco probabile, di Antonio Conte.

Per quanto riguarda questi ultimi nomi, sopracitati, persistono forti resistenze da parte delle attuali società di appartenenza, e convincerli ad accettare la proposta della FIGC non appare una missione alquanto semplice e scontata. Nel frattempo la scelta più plausibile sarà quella di affidare la compagine azzurra a Luigi Di Biagio, attuale c.t. dell’Under 21, in vista delle due amichevoli nel prossimo mese di marzo contro Argentina e Inghilterra, per poi comunicare ufficialmente il nome del nuovo commissario tecnico dell’Italia che otterrà il pieno incarico a partire dal prossimo luglio del 2018, in prossimità dell’inizio delle qualificazioni per l’Europeo del 2020. In caso venisse nominato Carlo Ancelotti, questi non si limiterebbe esclusivamente al ruolo di selezionatore della nazionale maggiore ma vorrebbe svolgere un compito di coordinatore e di raccordo tra le varie rappresentative presenti nel variegato panorama azzurro. Di certo, al momento, vi è la conferma da parte di Tavecchio nel restare al comando della FIGC, mentre Ventura chiude con un esonero la sua esperienza sulla panchina della Nazionale.