Cristina D’Avena con “Duets” è prima in classifica

Un grande successo quello raccolto da Cristina D’Avena con il suo album “Duets” che è il primo in classifica questa settimana, seguito da Biagio Antonacci

Per molti non è una cantante vera, e il suo genere non può essere messo al pari con altre produzioni musicali. Per altri la regina dei sogni e della malinconia, una voce che riporta indietro e che emoziona ora come allora, quando eravamo piccoli. Cristina D’Avena con “Duets” scala la classifica Fimi degli album più venduti della settimana, superando tutti i suoi colleghi e dimostrando a tutti quanto vale realmente la sua musica.

Duets – Tutti cantano Cristina

Duets è un album che raccoglie 16 brani, tutti duetti tra Cristina D’Avena e cantanti come Francesca Michelin, Noemi, Annalisa, Ermal Meta, Loredana Bertè, Emma, Arisa e tanti altri. Le emozioni sono tante, ma soprattutto il bello di poter condividere con così tanti artisti diversi le emozioni che accomunano tutti noi che alcune canzoni le abbiamo cantate da sempre.

Un album che piace e che vince su tutti i fronti. Al primo posto della top ten degli album più venduti dopo essere stato, al primo posto di iTunes per una settimana, è al primo posto della Viral di Spotify. Infine “Duets” si colloca primo anche nella versione lp nella classifica dei vinili.

Ecco la classifica settimanale Fimi