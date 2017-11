Luis Fonsi e Demi Lovato – Échame la Culpa | Video | Testo | Traduzione

Dopo il grande successo di Despacito, Luis Fonsi torna con la canzone Échame la Culpa, in collaborazione con Demi Lovato. Guarda il video e scopri testo e traduzione

Ormai tutti conoscono Luis Fonsi grazie al grande successo avuto con il tormentone della scorsa estate, Despacito, ma la domanda di tutti è: riuscirà a riaffermarsi con il suo nuovo brano? Il cantante ci prova insieme a Demi Lovato con la canzone Échame la Culpa.

Échame la Culpa è una canzone che parla della fine di un rapporto basata sulla scusa ipocrita del “non sei tu, sono io” o come dice molto chiaramente il titolo “Dammi la colpa”. Il ritmo è squisitamente latino, quindi non aspettatevi nulla di diverso da questo, ma ha tutte le carte per diventare un nuovo tormentone.

La canzone è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali ed è stato pubblicato anche il video ufficiale che potete vedere qui sotto.

Échame la Culpa – Testo

Hey Fonsi?

Oh no

¿Qué pasa Demi?

Hey yeah

Tengo en esta historia algo que confesar

Ya entendí muy bien que fue lo que paso

Y aunque duela tanto tengo que aceptar

Que tu no eres la mala, que el malo soy yo

No me conociste nunca de verdad

Ya se fue la magia que te enamoro

Y es que no quisiera estar en tu lugar

Porque tu error solo fue conocerme

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así)

Échame la culpa

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así)

Échame la culpa

Ok, I don’t really, really wanna fight anymore

I don’t really, really wanna fake it no more

Play me like The Beatles baby just let it be

So come on put the blame on me, yeah

I don’t really, really wanna fight anymore

I don’t really, really wanna fake it no more

Play me like The Beatles baby just let it be

So come on put the blame on me

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así)

Échame la culpa

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así)

Échame la culpa

Solamente te falta un beso

Solamente te falta un beso

Ese beso que siempre te prometí

Échame la culpa

Solamente te falta un beso

Solamente te falta un beso

Ese beso que siempre te prometí

Échame la culpa

Ok, I don’t really, really wanna fight anymore

I don’t really, really wanna fake it no more

Play me like The Beatles baby just let it be

So come on put the blame on me, yeah

I don’t really, really wanna fight anymore

I don’t really, really wanna fake it no more

Play me like The Beatles baby just let it be

So come on put the blame on me

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así, así, así)

Échame la culpa

No eres tú, no eres tú

No eres tú, soy yo (soy yo)

No te quiero hacer sufrir

Es mejor olvidar y dejarlo así (así)

Échame la culpa

Solamente te falta un beso

Solamente te falta un beso

Ese beso que siempre te prometí

Échame la culpa

Solamente te falta un beso

Solamente te falta un beso

Ese beso que siempre te prometí

Échame la culpa

Échame la culpa – Traduzione

Ehi, Fonsi?

Oh no

Che succede, Demi?

Ehi, si

Ho in questa storia qualcosa da confessare

Ho già capito molto bene cosa è successo

E anche se fa così male, devo accettare

Che tu non sei il cattivo, che il cattivo sono io

Non mi hai mai incontrato davvero

La magia che ti ha fatto innamorare è sparita

E io non voglio essere al tuo posto

Perché il tuo errore è stato solo quello di conoscermi

Non sei tu, non sei tu

Non sei tu, sono io (sono io)

Non voglio farti soffrire

È meglio dimenticarlo e lasciarlo così (così)

Dammi la colpa

Non sei tu, non sei tu

Non sei tu, sono io (sono io)

Non voglio farti soffrire

È meglio dimenticarlo e lasciarlo così (così)

Dammi la colpa

Ok, non voglio davvero più combattere

Non voglio davvero, davvero, non fingere più

Suonami come i Beatles, baby lascia che sia

Quindi dai, dai la colpa a me, si

Non voglio davvero più combattere

Non voglio davvero, davvero, non fingere più

Suonami come i Beatles, baby lascia che sia

Quindi dai, dai la colpa a me, si

Non sei tu, non sei tu

Non sei tu, sono io (sono io)

Non voglio farti soffrire

È meglio dimenticarlo e lasciarlo così (così)

Dammi la colpa

Non sei tu, non sei tu

Non sei tu, sono io (sono io)

Non voglio farti soffrire

È meglio dimenticarlo e lasciarlo così (così)

Dammi la colpa

Hai solo bisogno di un bacio

Hai solo bisogno di un bacio

Quel bacio che ti ho sempre promesso

Dammi la colpa

Hai solo bisogno di un bacio

Hai solo bisogno di un bacio

Quel bacio che ti ho sempre promesso

Dammi la colpa

Ok, non voglio davvero più combattere

Non voglio davvero, davvero, non fingere più

Suonami come i Beatles, baby lascia che sia

Quindi dai, dai la colpa a me, si

Non voglio davvero più combattere

Non voglio davvero, davvero, non fingere più

Suonami come i Beatles, baby lascia che sia

Quindi dai, dai la colpa a me, si

Non sei tu, non sei tu

Non sei tu, sono io (sono io)

Non voglio farti soffrire

È meglio dimenticarlo e lasciarlo così (beh, così, in questo modo)

Dammi la colpa

Non sei tu, non sei tu

Non sei tu, sono io (sono io)

Non voglio farti soffrire

È meglio dimenticarlo e lasciarlo così (così)

Dammi la colpa

Hai solo bisogno di un bacio

Hai solo bisogno di un bacio

Quel bacio che ti ho sempre promesso

Dammi la colpa

Hai solo bisogno di un bacio

Hai solo bisogno di un bacio

Quel bacio che ti ho sempre promesso

Dammi la colpa