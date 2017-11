Nuovo singolo di Tiziano Ferro – Il Mestiere Della Vita | Audio & Testo

Il mestiere della vita è il nuovo singolo di Tiziano Ferro, in radio da venerdì 17 novembre 2017. La canzone dà anche il titolo all’ultimo disco del cantante di Latina, quarto platino.

Il brano “Il mestiere della vita” è stato già certificato Oro senza essere mai stato un singolo.

Ascolta il nuovo singolo e leggi il testo.

Chiudi la porta quando esci

Qua dentro c’è troppo di te

Poi non voltarti aspetta ancora

E ti sorprenderai

Che i sogni da recuperare

Non puoi dividerli per due

Non è la vita che volevi

Perché la vita non è questa

Ridevo dei nostri difetti

Piangi perché non mi hai cambiato mai

Quella foto rimane la stessa

Sei solo tu che sei diversa

Se vuoi tornare ok, torna davvero

Perché se ritorni tu io ritornerò com’ero

E no non è la vita a toglierci le ali

Affidati alla cura dei ricordi e di chi ami tu

Lascia che sia il mestiere della vita e tu

Lascialo andare

E fuggirò da questi sguardi

Perché non percepiscano

I dolori che ho taciuto

E che mi seppelliscono

Tu vai e ritrova il sorriso

Ti aspetto qui in ogni caso