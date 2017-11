Stripes – Un Plotone di Svitati diventa serie tv per la CBS

In arrivo una nuova serie tv per la CBS tratta dal film del 1981 “Stripes – Un plotone di svitati” con Bill Murray. Scopri le novità sul nuovo adattamento televisivo

Di sicuro ricorderete il film “Stripes – Un plotone di svitati” con protagonisti Bill Murray e Harold Ramis e diretto da Ivan Reitman. Nella commedia del 1981, il protagonista era un ribelle outsider che trova il suo posto nel mondo soltanto dopo essersi arruolato in un plotone dell’esercito degli Stati Uniti d’America. Intorno a lui, ci saranno un gruppo eterogeneo di altri eccentrici che si sono arruolati, da qui il sottotitolo italiano “Un plotone di svitati”.

La serie tv di Stripes

Il progetto che mira ad una serie tv basata sull’adattamento di Stripes, proviene dal trio formato da Trevor Moore, Sam Brown e Zach Cregger con Sony Pictures TV e CBS Television Studios. Ivan Reitman, che fu regista del film cinematografico, è coinvolto nella produzione della serie tv e molto probabilmente ne dirigerà alcuni episodi.

La principale novità introdotta dall’adattamento televisivo, è che si tratterà di riprese a camera singola. Per il resto, non si hanno ancora grandi notizie, se non per il fatto che le puntate di baseranno sulle storie degli stessi protagonisti del film. Non si conosce in alcun modo quello che sarà il cast, ed è forse questa una delle cose che incuriosirà di più i fan e gli spettatori.

Ancora una volta, in quest’epoca di nostalgia e reboot, un cult del passato viene riportato alla luce e ri-adattato per il piccolo schermo. Noi speriamo che l’ambizione sarà all’altezza del risultato finale, ma di una cosa siamo abbastanza sicuri: ci sarà da divertirsi.