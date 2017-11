Tale Of Us: Storia della band e Evento al Fabrique di Milano

I Tale Of Us tornano finalmente al loro punto di partenza, dove la loro “Tale” ( ovvero storia in inglese) ha avuto inizio: a Milano. Per chi non fosse ancora un fan del gruppo italiano ecco un paio di dettagli sulla storia di questo duo che dal capoluogo lombardo ha conquistato il mondo con la propria musica.

Tale Of Us – la storia

Carmine Conte e Matteo Milleri sono i due famosissimi volti dietro il progetto Tale Of Us. Carmine, o meglio Karm, nasce a Toronto, ma si trasferisce a Milano durante la sua infanzia. Alla tenera età di 10 anni, I genitori del bambino lo portano per la prima volta ad ascoltare un concerto e Karm si innamora a prima vista della musica.

Da quel momento, Il giovane ragazzo sogna quindi di diventare un pianista ma successivamente decide di studiare giurisprudenza. Matteo, invece, nasce a New York ma ritorna in patria al compimento del suo primo anno. Durante l’adolescenza la sua grande passione é la techno.

Karm decide di interrompere gli studi di legge per iscriversi a SAE Institute Milano ed é proprio qui che i due si incontrano e la loro storia ha inizio. Agli albori della carriera dei giovani ragazzi, i due decidono di trasferirsi a Berlino. La capitale tedesca diventerà, successivamente, un punto chiave per la loro ascesa al successo globale.

I Tale Of Us entrano nella scena della musica elettronica portando un nuovo suono, un suono giovane, un suono fresco. La loro musica é influenzata dalle fonti e dagli artisti più svariati: da Nils Frahm a Max Richter, da Ludovico Einaudi al cantante jazz Paolo Conte, da Evigt Marker a the Cinematic Orchestra. Questo sapore diverso e inusuale della loro musica ha fatto sì che questo duo diventasse ciò che é oggi.

Tale Of Us – Il ritorno

In occasione dell’evento Afterlife ospitato dal locale Fabrique a Milano, oggi Il duo lascia la Porta di Brandeburgo per ritornare finalmente sotto la Madonnina, al fine di suggellare e coronare gli inizi della carriera di Karm e Matteo, due giovani italiani che, passo dopo passo, con sudore talento e impegno, hanno conquistato il mondo con un suono tutto loro. Inutile dire che l’emozione di tutti é alle stelle e che i fan sono estremamente impazienti di rivedere dal vivo questi due protagonisti di una vera e propria fiaba scritta attraverso le note di un Synthesizer.