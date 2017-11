Film da vedere l’ultimo dell’anno: ecco i titoli più belli

Quali sono i titoli più interessanti da vedere la notte di capodanno? Ecco alcuni titoli e consigli per i film più adatti all’ultimo dell’anno

Per gli appassionati di cinema, la notte di capodanno può diventare un momento adatto per poter fare una maratona di film cult. Niente di più divertente, per una festa di capodanno casalinga, di una selezione di film che accompagni la serata fino al brindisi di mezzanotte e oltre.

Film da vedere a Capodanno

Four Rooms

Per partire, non si può non mettere in lista un film cult per veri intenditori. Come suggerisce il titolo, Four Rooms è un film ambientato la notte di capodanno in un hotel di Los Angeles del quale ci vengono mostrate quattro stanze. In ognuna delle stanze il protagonista, il fattorino Ted (Tim Roth), si troverà immischiato in situazioni assurde e divertenti. Il film si presenta quindi diviso in 4 episodi diversi diretti da altrettanti registi. Le untime due stanze vantano la regia di Robert Rodriguez e Quentin Tarantino. Una commedia divertente e fuori dalle righe.

Harry ti presento Sally

Una delle commedie romantiche più belle di tutti i tempi, Harry ti presento Sally è un film del 1989 diretto da Rob Reiner. La storia di amicizia, incontro, scontro e amore tra un uomo ed una donna che impareranno a conoscersi e a relazionarsi. Se l’avete già visto, questo è un classico che non ci si stanca mai di rivedere; se non lo conoscete ancora, ecco la giusta occasione per farlo.

L’amore non va in vacanza

Un altra commedia molto carina da vedere a fine anno è L’amore non va in vacanza, del 2006 e diretto da Nancy Meyers. Qui la storia è quella di due donne che non si conoscono e che vivono in continenti diversi, ma entrambi hanno sofferto per amore. Le due, conosciutesi su internet, decidono di scambiarsi le casa per le vacanze, sperando che la nuova avventura le porti verso un nuovo inizio. Anche qui il capodanno viene visto, quindi, come un momento di cambiamento, una porta verso un domani più sereno.

Basta che funzioni

Uno dei film più belli di Woody Allen, Basta che funzioni è un altro film da poter vedere a capodanno. Il protagonista della storia è Boris Yellnikoff, uomo di mezza età che dopo aver fallito professionalmente e sentimentalmente, incontra una ingenua ragazza giovane e svampita e la ospita in casa sua. L’incontro tra i due sarà fondamentale, con lui con la battuta sarcastica sempre pronta e lei che prende per vera ogni parola. Un film assolutamente da vedere, con un monologo finale (durante la festa di capodanno) tra i più famosi della storia del cinema.

Ghostbuster 2

Un film adatto a tutta la famiglia è di sicuro Ghostbuster 2, con un capodanno passato in compagnia degli acchiappa fantasmi davvero indimenticabile. La nuova avventura dei nostri eroi, cinque anni dopo i fatti raccontati nel primo film, si svolge a New York, dove nelle fogne sta succedendo qualcosa di molto strano.