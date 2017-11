Flo Rida e Maluma insieme nel sexy singolo “Hola” | Audio & Testo

Flo Rida e Maluma a furia di “Hola” nel loro nuovo singolo

Flo Rida non si fa mancare canzoni che possano conquistare le classifiche di vendita musicali. Per questo inverno ha chiamato il cantante latino più amato dalle donne sudamericane Maluma per registrare insieme una nuova canzone dal titolo “Hola“. Il risultato possiamo ascoltarlo attraverso l’audio qui sopra.

Dopo il singolo Despacito di Luis Fonsi sembra diventata una moda produrre canzoni spagnole. Saranno felici i cantanti latini, vero? La canzone è un inno tropicale con una doppia lingua: Flo Rida canterà in inglese e Maluma in spagnolo. Supponiamo che questa sarà la versione che Flo Rida invierà alle radio degli Stati Uniti.

Gli artisti sembrano fiduciosi riguardo alle canzoni cantate in spagnolo e preferiscono inglobare la lingua latina nella versione primaria del brano. Purtroppo per Flo Rida, Maluma non ha molto appeal negli Stati Uniti, almeno non quanto Justin Bieber, quindi il successo di questo brano non è affatto scontato.

La canzone è molto sessista, ma, non è affatto un mistero, il sessismo sembra essere parte integrante di questo tipo di canzoni urbane, quindi non c’è da sorprendersi. Se Hola diventerà un successo o fallimento lo scopriremo presto. Restate sintonizzati con noi per scoprirlo. Nell’attesa consumate il tasto play e leggete il testo del brano qui sotto.

Testo di Hola (Flo Rida & Maluma):

I just had to say

Hola, hola-la

We should get acquainted like

Oh my, oh my God

I don’t speak your language, but

Hey ma, hey mama

Don’t need no translation just

Come right here

And make your body say, yeah

Hola la-la-la-la

Don’t know what to say

Like a lollipop

Get inside you say

Sweeter than an ice cream truck

You’re a charm, yeah you give me good luck (oh)

We really don’t need, to speak to much

Oh, but you make me say

Don’t put your name right now (yeah)

We got nothin’ to change right now

Saw your costume

And I had to say

Hola, hola-la

We should get acquainted like

Oh my, oh my God

I don’t speak your language, but

Hey ma, hey mama

Don’t need no translation just

Come right here

And make your body say, yeah