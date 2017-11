Roma Lazio: probabili formazioni e commento allenatori

Fari puntati sul derby della Capitale: è il giorno di Roma-Lazio

Si alza il sipario sulla tredicesima giornata di serie A. Le prime a scendere in campo, alle ore 18, saranno Roma e Lazio, le quali daranno vita ad un derby sentitissimo e dall’elevato impatto emotivo. Sarà una stracittadina d’alta quota, dall’inestimabile posta in palio. I giallorossi giungono a quest’appuntamento galvanizzati dalle quattro vittorie consecutive in campionato, ruolino di marcia che erge la squadra di Di Francesco al quinto gradino, a quota ventisette, e con una gara ancora da recuperare. I biancocelesti, invece, occupano il quarto posto, con ventotto punti all’attivo e anche’essi con un match da disputare, quello contro l’Udinese, rinviato per impraticabilità del campo lo scorso 5 novembre. Gli uomini guidati da Simone Inzaghi sono reduci da sei successi di fila in campionato, trend che etichetta gli “aquilotti” come miglior rivelazione di questo torneo.

Entrambe le squadre brillano anche in ambito europeo: la Roma è prima in classifica nel girone C di Champions League ed è ad un passo dall’aritmetica qualificazione agli ottavi di finale, con la ghiotta possibilità di lasciarsi dietro le spalle compagini del calibro di Chelsea ed Atletico Madrid. Medesimo discorso per la Lazio, con Immobile e compagni che hanno già conquistato il pass, con due giornate d’anticipo, per accedere ai sedicesimi di finale di Europa League. Due squadre in salute, quindi, vogliose di ben figurare e di aggiudicarsi, per una notte, il dominio della Città eterna.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, sia Eusebio Di Francesco che Simone Inzaghi sono stati protagonisti in sala stampa nelle rispettive conferenze della vigilia. Questo un estratto delle dichiarazioni principali rilasciate dall’allenatore abruzzese in sella alla “Lupa”: “Penso che lo sport debba unire e non dividere, che sia un derby o meno. Mi auguro che la Roma vinca ovviamente. Pochi giorni fa mi ha colpito l’affetto che c’è stato per l’anniversario della morte di Gabriele Sandri, che ha coinvolto anche altre tifoserie, e per me questo è sport. Quindi spero che domani (oggi ndr) sia una festa di sport, di civiltà e che vinca la Roma. Sarà un derby bellissimo e sono contento di potermela giocare, siamo due squadre che stiamo vivendo un ottimo momento di forma e di classifica. Nainggolan è un giocatore importante che può essere utile all’ 80%, ma penso di schierarlo perché dovrebbe essere al 90% della condizione. Spero mi dia le risposte giuste perché vorrei farlo giocare”. Infine una considerazione sulla bruciante eliminazione dell’Italia in vista del prossimo Mondiale in Russia: “Io partirei dalle seconde squadre, in modo da eliminare l’alibi dei troppi stranieri. Per avvicinarli dal punto di vista fisico e caratteriale di una prima squadra. Il processo può passare per la seconda squadra, senza aver bisogno di fare prestiti dappertutto. Il bello del calcio è che la partita dopo permette di potersi rifare, quindi mi auguro che l’Italia sappia rialzarsi ancora”.

Dal quartier generale di Formello, queste ,invece, le dichiarazioni, a ventiquattro ore dal big match della Capitale, pronunciate dal tecnico biancoceleste Simone Inzaghi: “Immobile mercoledì si era mosso abbastanza bene con la squadra, ieri il problema si è ripresentato così abbiamo preferito lasciarlo a riposo. Ciro è un ragazzo generoso, in due stagioni che è alla Lazio ha saltato il derby dell’anno scorso e la partita con il Chievo, sono le uniche due. C’è speranza di vederlo in campo. E’ una partita particolare, chi vincerà avrà l’inerzia a favore. Il derby va giocato nei migliori dei modi, i ragazzi sono rientrati bene dalle nazionali, dovremo verificare Immobile. Vorrei che fosse un derby all’insegna dello spettacolo: in questi giorni è caduto anche l’anniversario della scomparsa di Gabriele Sandri, mi auguro che sia un grande spettacolo. Roma e Lazio stanno bene, si affronteranno a viso aperto: troveremo una Roma con tante soluzioni, insieme alla Juve ha la rosa più lunga e allestita meglio della serie A. Stimo Di Francesco, è già riuscito a trasmettere alla Roma la sua idea di calcio. Sarà una bellissima partita, sono due squadre che stanno offrendo un grandissimo gioco e che hanno giocatori di grande qualità. Che vinca il migliore”.

Spostando l’attenzione sulle probabili formazioni, Eusebio Di Francesco dovrebbe affidarsi al collaudato 4-3-3 con Alisson tra i pali, Florenzi e Kolarov esterni di difesa, centralmente fiducia a Fazio e Manolas. A metà campo il terzetto dovrebbe essere composto da Nainggolan, De Rossi e Strootman, mentre in attacco El Shaarawy e Perotti agiranno ai lati della punta centrale Dzeko. Simone Inzaghi risponderà, quasi certamente, con il 3-4-2-1 con Strakosha in porta, Bastos, De Vrij e Radu a comporre il terzetto difensivo. Lungo gli esterni spazio a Marusic e Lulic, mentre sulla mediana agiranno Parolo e Lucas Leiva. Sulla trequarti Milinkovic-Savic e Luis Alberto si muoveranno alle spalle della punta centrale, che con ogni probabilità, sarà Ciro Immobile. L’arbitro designato per dirigere la stracittadina romana è il signor Gianluca Rocchi della sezione di Firenze.