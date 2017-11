Eminem torna sulla scena con “Walk on Water” ft Beyoncé

Il 10 Novembre 2017, solo 10 giorni fa, Eminem é tornato con le sue rime tanto seguite e acclamate da almeno tre generazioni di fans. Dopo anni di “silenzio” il Real Slim Shady ritorna alla ribalta pubblicando “Walk on Water”, un brano in collaborazione con Beyoncé.

Questa canzone é il primo singolo del nono album del rapper intitolato Revival e pubblicato pochi giorni dopo la release del pezzo. Il brano é stato prodotto da Rick Rubin e Skylab Grey e si é già guadagnato un posto più che meritato nelle top ten australiane inglesi irlandesi e svedesi. Inutile dire che la canzone ha provocato un vero e proprio boom di streams. Infatti, In una sola settimana “Walk on Water” ha raggiunto quasi 29 milioni di visualizzazioni su You Tube.

Revival- La storia che precede l’album

La storia che precede il nuovo album di Slim Shady ha giocato un ruolo estremamente importante per la produzione e il successo di Revival. Innanzitutto, é risaputo che la vita privata del rapper é stata un susseguirsi di momenti difficili e struggenti.

Le avversità che Eminem ha dovuto affrontare e la lotta contro il suo successo ormai mainstream sono i due fattori che hanno causato un vero e proprio blocco per la carriera dell’artista. Slim Shady, infatti, non ha pubblicato nessun album dal 2013. Ad ogni modo, la sua sentita assenza sulla scena musicale non é stata “radicale”.

Effettivamente, durante il suo “allontanamento” dal mondo rap, Eminem ha comunque collaborato con diversi artisti come: Sia, Gwen Stefani e Dr. Dre. Inoltre, nell’ottobre del 2016, l’artista ha pubblicato “Campaign Speech”: un vera e propria “diss track” ( ovvero un brano il cui scopo consiste nel criticare e attaccare un personaggio) contro Donald Trump e la campagna elettorale dell’attuale presidente degli Stati Uniti. In questa “diss song”, Slim Shady ha annunciato la futura release di Revival. Ovviamente “Campaign Speech” é stato un successo e il video é diventato virale in poche ore.

“Walk on Water”- Il significato

Ma qual é il vero significato di “Walk on Water”? quando si tratta di Eminem, e del primo singolo di Revival in particolare, bisogna sapere che nulla é lasciato al caso. Tutto é stato curato nei minimi dettagli: dalla base, in cui spicca il suono semplice ma d’impatto di una tetra melodia di un pianoforte, alle parole nel testo della canzone.

Tutti gli elementi nel brano sono stati pensati per far trasparire Il vero messaggio di “Walk on Water” che consiste nel comunicare al pubblico l’umanità imperfetta dell’artista. Ciò si può notare negli ultimi versi dell’Outro in cui Eminem “scherza” dicendo:

“’Cause I’m just a man But as long as I got a mic, I’m godlike So me and you are not alike”.

Anche nel ritornello si può osservare un’espressione quasi ironica nei versi:

“I walk on water But I ain’t no Jesus, I walk on water But only when it freezes”.

La reazione del pubblico é quasi confusa. I fan si aspettavano un ritorno glorioso sulla scena ma hanno dovuto assistere alla pura ma affascinante e splendida semplicità di un uomo comune, un uomo come tutti.

Testo di Walk On Water

I walk on water

But I ain’t no Jesus

I walk on water

But only when it freezes (f**k)

Why, our expectations so high?

Is it the bar I set?

My arms, I stretch, but I can’t reach

A far cry from it, or it’s in my grasp, but as

Soon as I grab, squeeze

I lose my grip like the flying trapeze

Until the dark I plummet

Now the sky’s blackening, I know the marks hide butter

Flies rip apart my stomach

Knowing that no matter what bars I come with

You’re gonna hark, gripe, and that’s a hard Vicodin to swallow

So I scrap these, as pressure increases, like khakis

I feel the ice cracking, because

I walk on water

But I ain’t no Jesus

I walk on water

But only when it freezes

It’s the curse of the standard

That the first of the Mathers disk set

Always in search of the verse that I haven’t spit yet

Will this step be another misstep

To tarnish whatever legacy, love or respect I’ve garnered?

The rhyme has to be perfect, the delivery flawless

And it always feels I’m hitting the mark

Till’ I gotta sit in a car, listen, and pick it apart

Like, “this shit is garbage”

God’s given me all this

Still I feel no different regardless

Kids look to me as a god, this is retarded

If only they knew, it’s a facade and it’s exhaustive

And I try to not listen to nonsense

But if you bitches are trying to strip me of my confidence

Mission accomplished

I’m not god sent

Pac, Kim, Big, James, Tod Smith

And I’m not Prince

I walk on water

But I ain’t no Jesus

I walk on water

But only when it freezes

Cause I’m only human, just like you

Making my mistakes, oh if you only knew

I don’t think you should believe in me the way you do

Cause I’m terrified to let you down

Oh

It’s true, I’m a rubix

A beautiful mess

At times juvenile, yes

I goof and I jest

A flawed human I guess

But I’m doing my best to not ruin your expectations and ruin them

But first, the “Speedom” verse

Now, Big Sean, he’s going too fast

Is he gonna shout or curse out his mom?

There was a time I had the walls by the balls, eating out of palm

Every album song I was spazzing the fuck out on

Now I’m getting clowned and frowned on

But the only one looking down on me now is the only one that matters

Nows Deshaun

Am I lucky to be around this long?

Begs the question, though

Especially after the methadone

Is yesterday fades in the undressed home

It’s burned to the crowd and all that’s left of my house is the lawn

The crowds are gone, and it’s time to wash out the blonde

Sales decline

The curtains drawn, their closing the set

But I’m still poking my head from out behind

And everyone has doubt remind

Now take your best rhyme, outdo it

Now do it a thousand times

Now let them tell you the world no one gives a fuck about your rhyme

And as I grow out of sight

Cause how do I, let this mic go without a fight

Cause I made a F**king tight rope out of twine

But when I do fall from these heights, though I’ll be fine

I won’t pout or cry or spiral down or whine

But I’ll decide if it’s my final bow this time around, because

I walk on water

But I ain’t no Jesus

I walk on water

But only when it freezes

Cause I’m only human, just like you

Making my mistakes, oh if you only knew

I don’t think you should believe in me the way you do

Cause I’m terrified to let you down

Oh

If I walked on water, I would drown

Cause I’m just a man, but as long as I got a mic

I got light

Cause you and I are not alike

Bitch, I wrote “Stan”

Traduzione in italiano di Walk on Water di Eminem

Cammino sull’acqua

Ma non sono nessun Gesù

Cammino sull’acqua

Ma solo quando si ghiaccia (ca**o)

Perchè, le nostre aspettative sono così alte?

E’ forse questo lo standard che ho imposto?

Le mie braccia, le tendo, ma non ci arrivo

Un lontano lamento, ce l’ho in pugno

Appena lo afferro, stringi

Perdo la presa come col trapezio volante

Precipito fino all’oscurità,

ora il cielo si sta oscurando, so che lo standard è elevato

le farfalle mi fanno a pezzi lo stomaco

Sapendo che, non importa quali rime tiro fuori

continuerete a lamentarvi fortemente,

Ed è un Vicodin difficile da ingoiare, così accartoccio questi fogli

Mentre la pressione sale, come i khakis

Sento il ghiaccio rompersi, perchè

Cammino sull’acqua

Ma non sono nessun Gesù

Cammino sull’acqua

Ma solo quando si ghiaccia

E’ la maledizione dello standard

del primo dei “dischi Mathers”

Sempre in cerca del verso che non ho ancora sputato

Sarà questo un altro passo falso,

per infangare qualsiasi eredità, amore o il rispetto che mi sono guadagnato?

La rima dev’essere perfetta, la performance senza errori

E mi sembra sempre di aver colto nel segno,

finché vado a sedermi in macchina, ascolto e analizzo

E penso: “Questa roba fa schifo.”

Dio mi ha dato tutto questo, ma comunque non mi sento diverso

I ragazzini mi vedono come un Dio, è esagerato

Se solo sapessero che è solo una maschera e che sono esausto

E provo a non dare retta alle ca**ate

Ma se voi stro**i state provando a portare via la mia sicurezza

Missione compiuta

Non sono stato mandato da Dio, Nas, Rakim, Pac, Big o James Todd Smith

E non sono Prince, quindi…

Cammino sull’acqua

Ma non sono nessun Gesù

Cammino sull’acqua

Ma solo quando si ghiaccia

Perchè sono umano, proprio come voi

Faccio i miei errori, oh se solo voi sapeste

Non penso che dovreste credere in me nel modo in cui fate

Perchè sono terrorizzato al pensiero di deludervi, Oh

E’ vero, sono un cubo di Rubik

Un bel casino

A volte infantile, sì,

Faccio il cretino, scherzo

Un essere umano imperfetto, suppongo

Ma sto dando il meglio per non rovinare

le vostre aspettative e non rispettarle,

Ma prima, il verso su “Speedom”,

Adesso dite di Big Sean

“Sta andando troppo veloce, urlerà o insulterà sua madre?”

C’era un tempo in cui tenevo il mondo per le palle, tenendone il controllo

Spaccavo su ogni canzone di ogni album

E adesso mi ridicolizzano e non si fidano più di me

Ma l’unico tra quelli che mi

guardano dall’alto di cui mi importa adesso è

Deshaun – Sono fortunato ad essere stato nel giro per così tanto?

La domanda sorge spontanea però

Specialmente dopo la storia del metadone

Il passato svanisce nella casa spoglia

è rasa al suolo,e tutto ciò che resta della mia casa è il prato

Le folle sono andate via ed è tempo di lavare via il biondo

Le vendite diminuiscono, le tende abbassate

Stanno chiudendo il sipario, ma io continuo a sbirciare da dietro

E chiunque abbia un dubbio, ricordatevi:

Adesso prendete la vostra rima più bella, fatene una migliore, e adesso rifatelo un migliaio di volte

Ora lasciate che vi dicano che al mondo non gliene frega un ca**o delle vostre rime

E mentre invecchio lontano dalla vostra vista, lontano dalla vostra mente, potrei uscire di testa

Perchè come faccio a lasciare questo microfono senza combattere

perché sono riuscito a creare una ca**o di corda da un sottile filo

Ma quando cadrò da queste altezze però, starò comunque bene

Non farò il broncio, non piangerò, non cadrò nel baratro e non mi lamenterò

Ma deciderò se questo sarà il mio ultimo inchino, perché

Perchè sono solo un umano, proprio come voi

Faccio i miei errori, oh se solo sapeste

Non penso che dovreste credere in me nel modo in cui fate

Perchè sono terrorizzato al pensiero di deludervi, Oh

Se provassi a camminare sull’acqua, annegherei

Perchè sono solo un uomo

Ma finchè avrò un microfono in mano, avrò la luce

Perché io e te non siamo uguali

Stro**o, io ho scritto “Stan”