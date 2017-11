Napoli Milan: 2 1 | Migliori e Peggiori | dichiarazioni post gara dei due allenatori

Il Napoli non arresta la sua corsa: anche il Milan viene abbattuto

A Napoli si lotta in campo e si suda per un unico obiettivo: quello di conquistare lo scudetto al termine della stagione. Regna costantemente quel velo di scaramanzia attorno al capoluogo campano, ma sia i tifosi che soprattutto la squadra non si nascondono più, consapevoli che raggiungere il prestigioso traguardo rappresenti una missione insidiosa ma alla portata. La banda di Sarri, nell’anticipo serale della tredicesima giornata di serie A, regola il Milan per 2-1, issandosi, così, a quota trentacinque in classifica, consolidando ancor di più la leadership. Solo la Juventus di Fabio Capello, nella stagione 2005/2006, riuscì a far meglio annoverando trentasei punti dopo tredici giornate, con il finale che poi tutti conosciamo, ossia Vecchia Signora prima in classifica al termine di quel campionato, anche se poi lo scudetto venne revocato per le tristi e sconvolgenti vicende di Calciopoli. Gli azzurri, sino ad ora, non hanno mai conosciuto il sapore della sconfitta. Tra le mura amiche cinque i successi ed un solo pareggio, certificano un ruolino di marcia da prima della classe indiscussa.

Il cammino del Milan, invece, continua ad essere balbettante. Dopo le ultime due vittorie lontano da San Siro, i rossoneri non riescono a dar seguito a tale trend, incappando in un ko, per alcuni versi inevitabile, al cospetto dei partenopei. La banda guidata da Montella resta inchiodata, momentaneamente, al settimo posto a quota diciannove, perdendo ulteriore contatto con le zone alte della classifica. Le prossime gare contro Torino, Benevento, Bologna e Verona saranno test fondamentali per provare a rialzare la china, al fine di conquistare punti importanti per mettere nel mirino la propria partecipazione ad una competizione europea, molto più plausibile l’ Europa League. Il dato più sconfortante è che Bonucci e compagni non abbiano conquistato nessun punto in palio contro le sei squadre che li precedono. Uno score allarmante che crea più di un semplice interrogativo sulle reali ambizioni della compagine rossonera.

Riavvolgendo il nastro della gara, la prima chance è per i padroni di casa con Jorginho, autore di un tiro dal limite che termina abbondantemente alto sopra la traversa. A seguire è il turno di Hamsik, il quale servito da Insigne, esplode una conclusione, piuttosto centrale, intercettata da Donnarumma. Gli ospiti si vanno vedere dalle parti di Reina con una conclusione radente di Suso, ma l’estremo difensore spagnolo non si lascia sorprendere. Al 33’ il match si sblocca: lancio in verticale di Jorginho per Insigne, che a tu per tu con Donnarumma non fallisce l’appuntamento con il goal. L’arbitro Doveri, attende indicazioni dal VAR per valutare la posizione di partenza dello “scugnizzo” azzurro, ma dopo un breve consulto a distanza, decide di convalidare la rete. Quarto centro in questo campionato per il talentuoso attaccante di Frattamaggiore, relegato in panchina dall’ex c.t. Ventura nella gara di ritorno, decisiva, nello spareggio playoff contro la Svezia per accedere alla fase finale dei Mondiali in Russia. Tra andata e ritorno Insigne ha disputato solamente venti minuti, a Solna, e per giunta nelle vesti di mezzala al posto di Verratti. E’ questo un grave cruccio che Ventura porterà con sé, ripensando alla nefasta doppia sfida con gli scandinavi. Insigne appare galvanizzato dalla rete messa a segno, rendendosi pericoloso con un tiro a giro dall’interno dell’area, smanacciato da Donnarumma. L’ultima occasione della prima frazione di gioco è per il Napoli, con Reina che effettua un lancio lunghissimo proprio per il numero ventiquattro azzurro, che intercetta la sfera ma a tu per tu con l’estremo difensore del Milan, colpisce il palo. Doveri, però, in questa circostanza ferma tutto, segnalando una posizione di offside da parte della punta esterna campana.

Nella ripresa è sempre la banda di Sarri a pigiare maggiormente il piede sull’acceleratore. Ci prova prima Mertens, il quale riceve un suggerimento da parte di Insigne, ma la sua conclusione viene murata abilmente da Donnarumma, che poi si ripeterà, qualche minuto più tardi su Hamsik, con quest’ultimo alla ricerca del goal numero 115 con la maglia azzurra, che gli permetterebbe di eguagliare nella speciale classifica dei marcatori “all time”, un certo Diego Armando Maradona. Il Napoli trova il raddoppio al 72’con Mertens che serve in avanti il neo entrato Zielinski, il quale a tu per tu con Donnarumma, lo supera con un tiro beffardo che si insinua tra le gambe del portiere rossonero. Gloria, quindi, per il centrocampista polacco, al suo terzo goal in questo campionato. Il “diavolo” prova a reagire con Bonaventura, la cui conclusione da fuori area, viene deviata sopra il montante da Reina. Mentre la rete che accorcia le distanze giunge al 91’, in pieno recupero, con Romagnoli autore di un bolide dalla distanza, approfittando di una respinta di testa, dal limite, di Albiol. La traiettoria della conclusione termina la sua corsa in fondo al sacco e per il difensore, classe 1995, si tratta del secondo centro in questo torneo, dopo quello messo a segno due settimane fa con il Sassuolo. Al triplice fischio finale decretato dal signor Doveri, ruggisce il San Paolo che in attesa di sfoderare tutta la sua grinta, anche in Champions League, in occasione di un match da non fallire contro lo Shakhtar Donetsk, si gode questo trionfo in campionato, che permette agli azzurri di correre in vetta.

Maurizio Sarri, intercettato dai giornalisti, commenta in questo modo l’esito della gara, senza disdegnare alcune dichiarazioni sull’eliminazione dell’Italia dal prossimo Mondiale: “Il cinismo non si sa mai se è una dote o se è fortuna. Ma non penso che abbiamo fatto una partita fortunata, magari meno brillante di altre volte. Abbiamo concesso pochissimo e abbiamo creato 7-8 occasioni da goal. Come nelle giornate migliori. Il problema è che il ritmo giusto lo abbiamo avuto solo nella parte finale del primo tempo, poi abbiamo smesso di andare a pressare alto e alla fine abbiamo permesso a loro di rientrare in partita. Mi dispiace perché era meglio finire senza goal subiti. Io non mi priverei mai di Insigne, però un allenatore è la somma delle proprie esperienze. Ventura ha sempre giocato con le due punte, lo si sapeva anche prima. La sconfitta della Nazionale è stata la colpa di tutte le componenti, invece è stato scannato un allenatore e questo non mi piace. Se farei il c.t.? In questo momento preferisco allenare i ragazzi che ho a disposizione. Proveremo a fare un miglioramento, non so se ce la faremo ma l’avventura è questa”.

Vincenzo Montella, invece, giudica così la prestazione della sua squadra, intravedendo aspetti positivi per l’immediato futuro: “La squadra ha dimostrato personalità, una netta crescita. Dispiace quando si perde così, come stasera, quando si meritava qualcosa in più. Dobbiamo migliorare negli ultimi 20 metri, ma ho visto una squadra molto presente in fase di costruzione. Sono molto contento della prestazione, questo Napoli non ti regala niente. Mi tengo questa prestazione, così come quella contro la Roma, contro l’Inter. Ci vuole serenità, ci vuole pazienza, la società mi sta vicino. Stiamo avendo dei miglioramenti netti: ora arrivano partite alla nostra portata, dovremo dimostrare questa continua crescita”.

Migliore del match- Insigne: Sigla il goal del vantaggio, dispensa assist per i suoi compagni. Crescono i rimpianti per non averlo visto in campo nel match di ritorno della nostra Nazionale contro la Svezia. Imprescindibile.

Peggiore del match- Borini: Meno incisivo del solito. Non riesce a ripetere le confortanti prestazioni viste all’opera nei precedenti incontri. Impalpabile.