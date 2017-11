Panettoni artigianali a Roma: ecco dove acquistare i migliori

Tra poco più di un mese è Natale, ecco quindi dove poter trovare i panettoni artigianali più buoni di Roma. Al dolce tipico nessuno può rinunciare!

C’è chi lo preferisce senza canditi, chi invece con gocce di cioccolato, altri invece prediligono il pandoro… la verità però è una: un Natale senza panettone non è un vero Natale!

Il panettone è un dolce tipico milanese nato, secondo quanto racconta la tradizione, per puro caso, dall’ esperimento di un garzone al servizio di un fornaio. Di sicuro alcuni dei panettoni più buoni si trovano a Milano, ma anche nelle altre città italiane sono tante le pasticcerie che si sono specializzate nella realizzazione del dolce tipico del Natale.

Per tutti coloro che vivono a Roma ecco dove poter trovare i panettoni artigianali più buoni.

La Cannoleria Siciliana

Per chi non vuole rinunciare alla tradizione, ma ha anche voglia di qualcosa di nuovo, il nostro primo consiglio è quello de La Cannoleria Siciliana. Qui potrete trovare, a parte il panettone tradizionale, anche ricette come il panettone al cioccolato, al pistacchio, al cioccolato fondente o a cioccolato e pera. Infine per chi ama più il pandoro, qui potrete trovare anche pandori farciti con ricotta e pistaccio o ricotta e cioccolato.

La Cannoleria Siciliana ha due punti vendita a Roma, uno a Corso Trieste 100 e l’altro a Piazza Re di Roma 10.

Panificio Nazzareno

Molto buono anche il panettone del Panificio Nazzareno, che si trova in piazzale di Ponte Milvio 35. Qui troverete soltanto materie prime di altissima qualità lavorate secondo le più antiche tradizioni. La specialità del Panificio Nazzareno, poi, è il panettone mandorlato glassato con mandorle e fatto con farina di mandorle.

Pasticceria De Santis Santa Croce

Da segnalare anche i panettoni della Pasticceria De Santis, in via di Santa Croce in Gerusalemme 18. La ricetta tradizionale, con panettoni lievitati 48 ore, viene seguita passo passo per regalarvi un dolce assolutamente spettacolare. Inoltre ogni panettone è un’opera d’arte, con confezioni eleganti e ricercate che vi garantiranno di sicuro un figurone al cenone di Natale.

A parte i gusti più tradizionali, la Pasticceria De Santis propone anche ricette originali come ad esempio il gusto a frutti rossi, oppure integrale con cereali, cioccolato e arancia o cioccolato e pera. Insomma, avrete l’imbarazzo della scelta.