AMAs 2017: Tutto sugli American Music Awards

Gli American Music Awards( o AMAs) celebrati ieri sera sono stati un vero e proprio evento memorabile. Lo spettacolo é stato un susseguirsi di performance sublimi. Il palco del Microsoft Theater a Los Angeles ha ospitato artisti di fama incommensurabile come: Kelly Clarkson, Macklemore e Skylar Grey, Khalid e gli Imagine Dragons, Lady Gaga, Alesso e molti altri.

Oltretutto, durante gli AMAs, gli organizzatori hanno preso la palla al balzo per ricordare grandi artisti del passato che hanno contribuito a scrivere una o più pagine della storia della musica. Una delle cantanti la cui memoria é stata onorata durante lo spettacolo é proprio la famosissima Dayana Ross.

Inoltre Christina Aguilera ha reso tributo alla memoria dell’unica e sola Whitney Houston debuttando con la propria performance in onore del venticinquesimo anniversario della colonna sonora di The Bodyguard.

Inutile dire che il commovente debutto di Christina Aguilera, che ha cantato una stupefacente versione delle canzoni della colonna sonora, non poteva che provocare la pelle d’oca del pubblico presente e degli ascoltatori sintonizzati da tutto il mondo. Se solo l’amatissima Whitney avesse potuto assistere sarebbe sicuramente rimasta compiaciuta di un tale omaggio che le ha certamente reso giustizia.

Ad ogni modo, dopo prestazioni ineguagliabili, effetti speciali a dir poco sbalorditivi e una gran quantità di coriandoli, l’organizzazione dello spettacolo si é concentrata sulla consegna dei premi. Durante questo particolare momento dello show sono stati proprio Keith Urban, Luis Fonsi e in particolare Bruno Mars, i veri personaggi principali del momento.

Infatti, Bruno Mars, che sfortunatamente non ha potuto partecipare all’evento per una tournée in Sud Africa, ha vinto i rispettivi premi: Artista dell’anno, best Pop or rock male artist, miglior album pop rock dell’anno (ovvero ‘24K Magic), miglior artista Soul o R&B, miglior album Soul o R&B (ovvero ’24K Magic), miglior canzone Soul o R&B (ovvero ‘That’s What I Like’).

Keith Urban, invece, si é guadagnato il titolo di miglior artista country dell’anno e il suo album Ripcord si é aggiudicato l’award come miglior album Country. Infine Luis Fonsi ha ottenuto il suo momento di fama sul palco degli American Music Awards grazie alla sua collaborazione con Justin Bieber e Daddy Yankee intitolata ‘Despacito’.

Nonostante questi tre artisti siano stati I veri vincitori degli AMAs, la ribalta del Microsoft Theater ha comunque lasciato spazio alla gloria di molti altri artisti che hanno ottenuto i premi più svariati.

Lifetime achievement award: Diana Ross

Artist of the year: Bruno Mars

New artist of the year: Niall Horan

Tour of the year: Coldplay

Video of the year: ‘That’s What I Like’ by Bruno Mars

Alternative artist: Linkin Park

Collaboration of the year: ‘Despacito’ by Luis Fonsi and Daddy Yankee, featuring Justin Bieber

Pop or rock male artist: Bruno Mars

Pop or rock female artist: Lady Gaga

Pop or rock album: ’24K Magic’ by Bruno Mars

Adult contemporary: Shawn Mendes

Pop rock duo or group: Imagine Dragons

Rap or hip-hop artist: Drake

Rap or hip-hop album: ‘DAMN.’ by Kendrick Lamar

Rap or hip-hop song: ‘I’m the One’ by DJ Khaled

Male country artist: Keith Urban

Female country artist: Carrie Underwood

Country duo or group: Little Big Town

Country song: ‘Blue Ain’t Your Color’ by Keith Urban

Country Album: ‘Ripcord’ by Keith Urban

Soul or R&B male artist: Bruno Mars

Soul or R&B female artist: Beyonce

Soul or R&B album: ’24K Magic’ by Bruno Mars

Soul or R&B song: ‘That’s What I Like’ by Bruno Mars

Latin artist: Shakira

Contemporary inspirational artist: Lauren Daigle