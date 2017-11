Elton John annuncia il suo futuro distacco dalla musica

Nonostante l’avanzata età del leggendario artista ormai 70enne, é risaputo che Elton John é un fiume in piena di energie, un vero e proprio “animale da palcoscenico”. Il cantautore, infatti, ha incominciato la propria carriera nel lontano 1963 e, tutt’oggi, é ancora sulla scena più energico che mai. Artefice di magnifici brani come: “Don’t Go Breaking My Heart” e “Crocodile Rock”, Elton é di fatto considerato uno dei grandi che

hanno scritto le pagine della storia della musica.

Annuncio della pausa di Elton

Ad ogni modo sembra che la celebre star inglese abbia deciso di fare un passo indietro. In onore della Music Week, infatti, il marito di Elton, David Furnish, ha rivelato una notizia inaspettata e sconcertante. A quanto pare l’artista é intenzionato a prendersi una pausa dalla scena musicale nel 2018. Il parter dell’artista sostiene che Elton senta il bisogno personale di sospendere la propria carriera.

Sarà solo un arrivederci provvisorio o un addio definitivo? Bisogna sapere che nulla é ancora chiaro. David ha assicurato che certamente ci saranno delle grandi sorprese in serbo per i prossimi anni. A cosa si riferirà ? Difficile a dirsi. Sicuramente i fans non rimarranno delusi dal nuovo film incentrato sulla vita del cantante.

Rocket Man e altri possibili progetti futuri

Il partner di Elton, infatti, ha fatto trapelare una notizia a dir poco inattesa. Egli ha appunto annunciato l’inizio delle riprese di un film che consiste in una versione musical/action/fantasy della vita del cantante. Tale film sarà intitolato Rocket Man e sarà prodotto nel 2018.

Ad ogni modo le riprese di Rocket Man non sono l’unica sorpresa che Elton sta organizzando per i propri fans. Infatti, David ha assicurato al pubblico che nei prossimi anni ci saranno molti nuovi e piacevoli annunci che riguarderanno proprio Elton John.

Sfortunatamente queste piacevoli notizie non sono ancora date da sapere. Evidentemente la coppia non é ancora pronta per condividere tutto ciò con i fans che ormai si stanno mangiando le mani dalla curiosità.

Molti ipotizzano che queste sorprese potrebbero aver a che fare con la futura versione live-action del Re Leone. Tale supposizione potrebbe essere plausibile considerando che l’artista aveva già lavorato per la versione del cartone animato uscito nel 1994.

Tuttavia é comprensibile che Elton John, dopo una lunghissima carriera durata 54 anni e costellata da un continuo susseguirsi di successi e momenti indimenticabili, necessiti di un periodo di riposo. Nonostante il dispiacere dei fans, il pubblico ha accettato pacatamente la decisione dell’artista augurandogli il meglio e sperando in un vero e proprio ritorno sulla scena.