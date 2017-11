La star di “Wonder Woman” Gal Gadot parla del sequel

Dopo un primo film di “Wonder Woman”, in arrivo il sequel per il novembre 2019. Gal Gadot ci racconta i suoi pensieri sul capitolo 2 della storia

Ci sono grandi promesse e grandi aspettative sul sequel di “Wonder Woman”, il film che ha riscosso grande successo, ma soprattutto ha portato in alto lei, la protagonista. La bellissima Gal Gadot, che interpreta infatti la super eroina, vive un momento di grande successo che è destinato soltanto a crescere. Ecco i suoi pensieri riguardo al sequel di “Wonder Woman”.

Gal Gadot su Wonder Woman 2

La storia che verrà raccontata in “Wonder Woman 2” sarà di sicuro ricca di sorprese, e in un’intervista con Willie Geist per Today, Gal Gadot non nasconde il suo entusiasmo, anche per possibili altri sequel:

Wonder Woman potrebbe sperimentare così tanti viaggi; ha così tanti valori che ogni capitolo potrebbe interessare un suo valore. Penso che potrebbe essere davvero fantiastico. Sarebbe come la Bibbia di Wonder Woman.

Nei suoi riferimenti alla Bibbia, Gal Gadot fa riferimento anche ad un’usanza antica, ossia quelle in cui storie di divinità, semidei ed eroi epici, sono stati esemplificati per esemplificare i valori fondamentali di una società. A Gadot, ad esempio, sono stati attribuiti alcuni importanti valori della storia moderna.

Wonder Woman in Justice League

Gal Gadot non ha tralasciato di parlare anche della sua partecipazione a “Justice League”, dove Wonder Woman ha assunto un nuovo ruolo come leader del gruppo di super eroi.

Per me era importante che lei fosse il collante della squadra – racconta l’attrice -Penso che una delle cose più belle e speciali di Diana è che lei si prende cura delle persone in modo sincero, così nelle sue scene ho fatto in modo che lei potesse far sentire ognuno di loro più forte, amato e capace.

Intanto la data di uscita di “Wonder Woman 2” è stata annunciata per il prossimo 1 novembre 2019. In trepidante attesa per la bella Gal Gadot.