Muore Malcom Young, chitarrista degli AC/DC

Il 18 novembre 2017, all’età di 64 anni, é morto Malcom Young, chitarrista e co-fondatore del gruppo AC/DC. Con immenso dispiacere, il fratello Angus ha confermato la notizia con uno stato su Facebook declamando le grandi doti del musicista e definendolo un visionario.

Nel 2014 é stato annunciato pubblicamente che Malcom soffriva di demenza, ovvero una malattia degenerante e disabilitante i cui sintomi consistono nella perdita della memoria e altre capacità cerebrali. Tale declino é così grave da gradualmente impedire al paziente di essere autonomo. Purtroppo la demenza é incurabile e quindi tale annuncio é stato accompagnato con la triste notizia dell’abbandono definitivo del gruppo da parte dell’artista.

AC/DC: la storia

Malcom e il fratello Angus sono stati i fondatori degli AC/DC, noto gruppo rock che dal 1973 ha contribuito a scrivere la storia del rock. Ai tempi della fondazione, i due artisti avevano rispettivamente 20 e 18 anni. Da quel momento, i due hanno perseguito con fatica e impegno la lunga scalata per il successo fino al fatidico ritiro di Malcom.

La storia del gruppo potrebbe essere descritta come una vera e propria montagna russa. Sicuramente i membri degli AC/DC hanno assistito a momenti estremamente forti e significativi sia professionalmente che emotivamente parlando.

Infatti, la band ha raggiunto la fama internazionale nel 1976 quando il gruppo ha firmato il primo contratto con Atlantic Records. Successivamente gli AC/DC hanno subito un gravissimo down causato dalla morte del membro Bon Scott, cantante principale del gruppo. La causa della morte di Scott é stata l’aspirazione ovvero l’ingresso del bolo nella trachea che provoca quindi una sorta di soffocamento.

Dopo questo momento emotivamente provante per la band, Brian Johnson é entrato a far parte degli AC/DC in qualità di cantante. Tale evento ha segnato l’inizio di una nuova e gloriosa era del rock. Il gruppo, infatti, ha riconquistato il successo e la fama ormai perduta ed é tornato alla ribalta.

Le reazioni alla morte di Malcom Young

Inutile dire che la perdita di Malcom ha stravolto emozionalmente la band che si ritrova a vivere uno dei momenti più cupi della propria storia. I membri degli AC/DC dovranno andare avanti anche questa volta onorando la memoria del celebre chitarrista “visionario” che, secondo Angus, ha lasciato un’eredità musicale che vivrà per sempre. Il pensiero di tutti i fans va sicuramente alla famiglia di Malcom formata da sua moglie O’Linda, i figli Cara and Ross, e i tre nipoti.