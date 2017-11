Testo e Video Musicale di Dowtown, singolo di Anitta e J. Balvin

Hai visto Anitta & J. Balvin nel video musicale di “Downtown”?

La canzone al mattino e il video musicale nel pomeriggio. Anitta e J. Balvin hanno fatto in modo che lo scorso lunedì fosse tutto incentrato su di loro. La regina brasiliana e la stella reggaeton colombiana hanno rilasciato ieri mattina il loro nuovo singolo dal titolo “Downtown” e solo poche ore dopo hanno svelato il video musicale ufficiale su YouTube.

Il video musicale di Downtown mostra Anitta e J. Balvin mentre cantano il brano. Purtroppo per noi non hanno voluto portare la clip al livello successivo e darci quello che avrebbe potuto essere il video musicale sessista del secolo e questo è un peccato. E no, non volevamo che Anitta e J. Balvin diventassero amanti nel video musicale – ma almeno che fossero fedeli ai testi della canzone in un modo originale e, quindi, creare un contesto seducente.

Invece abbiamo ottenuto una sorta di Bonnie e Clyde in cui i brasiliani e i colombiani sono criminali che avevano in programma di rapinare un casinò usando la sensualità e i trucchi femminili. Poco credibile no? J. Balvin userà i trucchi alla roulette e Anitta userà la sua sensualità per distrarre il personale. Ovviamente la sensualità di Anitta sarà parte integrante di tutto il video, ma a dirla tutta, questa di Downtown non si è rivelata la clip che ci aspettavamo.

Testo di Downtown (Anitta & J Balvin)

A ella le gusta cuando bajo downtown

En su cuerpo puedo ver la definición

Se ve que lo trabajo eres motivación

Le pedí que me ayude con una misión

Que me llene entera de satisfacción

A mí me gusta cuando baja downtown

Le pido que se quede envenciao’

Me dice baby, estoy interesao’

Si quieres ven y quédate otro round

A ella le gusta cuando bajo downtown

Me pide que me quede hoy envenciao’

Le digo uh mami, estoy interesao’

Si quieres yo me quedo pa’ otro round

Que me quede otro round

Tanto que me ha rodeao’

Ya lo tengo asfixiao’

Yo te he observao’

No aguanta, se adapta

Me dice “no quiero que termines”

És un misterio pero no decide

En las noches soy yo la que define todo a lo que vá pasar

A mi no me tienes que mandar

A mí me gusta cuando baja downtown

Le pido que se quede envenciao’

Me dice baby, estoy interesao’

Si quieres ven y quédate otro round

A ella le gusta cuando bajo downtown

Me pide que me quede hoy envenciao’

Le digo uh mami, estoy interesao’

Si quieres yo me quedo pa’ otro round

Oh, sé que me quieres ver

Bajando por toda tu piel

Oh, sé que quieres que me quede

No se vale el empate, esto es hasta darle jaque mate

Hasta que uno de los dos se mate

Si quieres yo bajo y de una me pongo pal’ trabajo

Suelta el estrés, baby, yo te relajo

Se pone bella, me dice que ya

Sigue ahí, que la tengo viendo las estrellas

Se me acelera, hasta abajo se va

Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera

En su cuerpo puedo ver la definición

Se ve que lo trabajo eres motivación

Le pedí que me ayude con una misión

Que me llene entera de satisfacción

A mí me gusta cuando baja downtown

Le pido que se quede envenciao’

Me dice baby, estoy interesao’

Si quieres ven y quédate otro round

A mí me gusta cuando baja downtown

Le pido que se quede envenciao’

Me dice baby, estoy interesao’

Si quieres ven y quédate otro round

Anitta, J Balvin man, J Balvin man

(Leggo’)

Sky Rompiendo

Rompiendo El Bajo

Fenomenal

(hey J Balvin, man)