Ecco la trama del nuovo film di Tarantino: le prime notizie ufficiali

Si è parlato tanto di Quentin Tarantino in questi ultimi mesi, e sono girate indiscrezioni di ogni tipo sul suo nono film. Ecco finalmente la trama ufficiale del nuovo film

Notizia dopo notizia, la curiosità circa il nuovo lavoro cinematografico di Quentin Tarantino è cresciuta a dismisura. Secondo molte fonti il nuovo film di Tarantino sarà sul personaggio di Charles Manson, serial killer tristemente noto in America, morto soltanto due giorni fa; secondo altre fonti, invece, il film sarà uno sguardo molto più ampio sulla Los Angeles degli anni ’60.

A mettere a tacere tutte le voci e a darci notizie più certe, finalmente arriva una prima versione ufficiale della trama del nuovo film di Tarantino prodotto dalla Sony.

La trama del nuovo film di Tarantino

Secondo quanto riportato da Vanity Fair, questo un primo abbozzo della trama del film:

Ambientato a Los Angeles nell’estate del 1969, il prossimo film di Tarantino seguirà la storia di un attore della televisione con un successo alle spalle e intento a cercarne un altro, in modo da permettergli il salto definitivo nel mondo del cinema. La sua spalla – che gli fa anche da controfigura – è in cerca della stessa cosa. Sullo sfondo della storia, l’omicidio di Sharon Tate per mano dei seguaci di Charles Manson

Cosa aspettarsi dal nuovo film di Tarantino?

Non so voi, ma secondo me questo piccolo accenno di trama promette molto bene. Sembra quasi che ci sia un ritorno, per il Maestro del Pulp, ai suoi inizi registici. Dopo aver esplorato, sempre in modo molto personale, i generi del western e del giallo (con Django e Hateful Eight), Tarantino sembra voler tornare al suo stile originario, promettendoci un tuffo nella Los Angeles del 1969 che sarà di sicuro sensazionale.

Secondo quanto dichiarato dalla Sony, le riprese dovrebbero iniziare entro la prossima estate, con una stima del budget di circa 100 milioni di dollari.

Il cast del nuovo film di Tarantino

Per quanto riguarda il probabile cast, i nomi che circolano per il momento sembrano essere ugualmente promettenti, come Margot Robbie (per il ruolo di Sharon Tate), Tom Cruise, Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Ovviamente, per quanto riguarda gli attori, nulla è confermato, pertanto incrociamo le dita e aspettiamo news.