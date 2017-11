La storia dei PNL

Nell’aprile 2016 migliaia e migliaia di parigini sono scesi nelle strade manifestando contro la nuova riforma del lavoro. Le forti e violente immagini sono state riproposte anche nei notiziari italiani i quali hanno provocato un grande stupore nelle case di tutti proprio a causa di queste proteste.Ciò che forse non si sa in Italia é che queste rivolte marciavano a ritmo di una precisa canzone: “Le Monde ou Rien” dei PNL.

PNL: La storia

Ma chi sono questi PNL? Bisogna sapere che I PNL sono due fratelli d’origine algerina chiamati Tarik e Nabil Andrieu meglio conosciuti come Ademo e N.O.S. Nati rispettivamente nell’ ’86 e nell’ ’89, I due giovani hanno deciso di intraprendere la carriera di rapper nel 2008 quando hanno pubblicato il mixtape intitolato Le Son des Halls Vol. 1.

Nelle proprie canzoni, il duo parla spesso della difficile vita delle cités ( o banlieues) parigine, quartieri spesso malfamati, veri e propri ghetti in cui i poveri e reietti si ritrovano isolati. Di fatto, le cosiddette banlieues sono situate al di fuori del distretto di Parigi (altresì nominato 75) e per tale motivo non sono ben connesse come le altre zone della città.

Ademo e N.O.S sono due ragazzi che conoscono molto bene le realtà del ghetto. Infatti i due fratelli hanno trascorso la loro infanzia nella cité Tarterêts a Corbeil-Essonnes. Essendo cresciuti in questa difficile realtà, i PNL hanno dovuto affrontare le difficoltà che le cités impongono ai loro abitanti che spesso hanno a che vedere con violenza e spaccio di droga.

PNL : La musica

Ad ogni modo i messaggi che i PNL divulgano attraverso la loro musica sono molto chiari. I due fratelli si pentono dello stile di vita precedente alla loro carriera musicale e esprimono lo stato d’animo di una persona costretta dalla propria situazione a compiere attività illecite che purtroppo hanno spesso luogo nelle banlieues. La loro musica insegna ai ragazzi che non bisogna idolatrare la delinquenza, infatti la criminalità é piuttosto la conseguenza di una situazione d’agonia senza uscita.

Nonostante il suono estremamente melodico del duo, i messaggi nei testi sono molto travagliati, forti e con parole difficili da comprendere per chi non viene da queste zone. Ad ogni modo, é proprio la loro musicalità che li ha portati verso il successo internazionale.

I due fratelli, infatti, sono stati apprezzati anche a casa dello zio Sam. Le manifestazioni del 2016 non hanno solamente attratto l’attenzione internazionale sulla Francia, ma anche sui PNL. Il gruppo ha ottenuto un successo strabiliante e Tarik e Nabil sono stati invitati a Coachella 2017. Sfortunatamente Adamo e N.O.S non hanno potuto partecipare all’evento a causa delle norme alla dogana americana.

Ad ogni modo il gruppo si é affermato a livello globale totalizzando una media di almeno 50 milioni di views per canzone su YouTube senza aver neanche mai rilasciato un’intervista. Che dire… complimenti!