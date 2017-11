Mannarino Tour 2018 nei teatri: Date e Biglietti

Mannarino torna in Tour per il 2018, con tante nuove date nei teatri. Ecco tutte le informazioni utili sui concerti teatrali, sui biglietti e le prevendite

Un nuovo grande tour per Mannarino, che questa volta toccherà i più importanti teatri italiani. La data zero, con il primo grande concerto, sarà quella del 23 marzo a Fermo; l’ultima il 2 maggio a Trieste. Ma ecco tutte le date e i teatri dove si esibirà Mannarino per il suo L’impero Crollerà Tour.

È stato lo stesso artista, oggi stesso, a pubblicare sui suoi social ufficiali la notizia dell’imminiente tour, con il seguente post:

“Qualunque sia il tuo Impero, ovunque si trovi, qualsiasi nome abbia,

ci deve essere da qualche parte un suono che lo farà crollare”

Le date del tour in teatro di Mannarino

23 marzo Fermo (Teatro dell’Aquila)

26 marzo Firenze (Teatro Verdi)

29 marzo Padova (Gran Teatro Geox)

30 marzo Genova (Teatro Carlo Felice)

31 marzo Parma (Teatro Regio)

5 aprile Milano (Teatro degli Arcimboldi)

8 aprile Roma (Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia)

10 aprile Bari (TeatroTeam)

12 aprile Catania (Teatro Metropolitan)

16 aprile Napoli (Teatro Augusteo)

24 aprile Bologna (Teatro EuropAuditorium)

27 aprile Brescia (Gran Teatro Morato)

28 aprile Torino (Auditorium Giovanni Agnelli)

2 maggio Trieste (Politeama Rossetti)

Biglietti e prevendite Mannarino Tour

I biglietti per tutte le date del Tour, saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10:00 del 24 novembre 2017 soltanto sul sito di TicketOne. Dalle 10:00 del 27 novembre, invece, i biglietti saranno disponibili anche in tutti i punti vendita e i circuiti autorizzati.