New Girl 6: scopri dove vedere i nuovi episodi dal 21 novembre 2017

La stavamo aspettando da molto, ma finalmente eccola: la stagione 6 di New Girl arriva in Italia, in streaming su Netfilx a partire dal 21 novembre 2017

Tornano le colorate e rocambolesche avventure della coinquilina più folle della tv; arrivano gli episodi di New Girl 6. Zooey Deschanel torna a vestire i panni di Jess in 22 nuovi episodi, in compagnia dell’inseparabile Cece, Nick, Schmidt, Winston e un grande ritorno, quello della seducente Reagan.

Dove vedere gli episodi di New Girl 6?

New Girl torna da oggi, 21 novembre 2017 su Fox Comedy e sul portale di streaming Netflix.

Per quanto riguarda Fox Comedy, la prima puntata andrà in onda alle 18:35 di oggi pomeriggio. Su Netflix invece, per tutti coloro che posseggono l’abbonamento, gli episodi saranno tutti disponibili dalle prime ore del 21 novembre. Che il binge watching abbia inizio!

Un priccolo ricapitolo: dove siamo arrivati?

Nelle precedenti stagioni, abbiamo imparato a conoscere Jess, maestra elementare, in perenne cerca dell’amore della vita, piena di sogni ed emozioni fanciullesche e la sua vita in compagnia dei coinqulini. Tra questi Nick, il più odiato e amato allo stesso tempo. Un amore che nelle varie stagioni è nato, morto, risorto, ma che non si è mai consolidato, lasciandoci sempre sulle spine.

Ancora una volta saranno i sentimenti di Jess per Nick il cuore caldo della serie. A lanciare benzina sul fuoco sarà il ritorno di Reagan, la ragazza che per un periodo aveva sostituito Jess come inquilina dell’appartamento facendo impazzire Nick.

Dopo il matrimonio di Cece e Schmidt, infatti, i ragazzi credono sia necessario far entrare un nuovo inquilino per poter sostenere le spese dell’appartamento. Ad occupare il nuovo posto sarà appunto Reagan, con un grande ritorno, quindi, di Megan Fox.

Gli episodi di New Girl 6

Questi i titoli di tutti gli episodi di New Girl 6: