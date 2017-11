Scopri i migliori film natalizi su Netflix

Le notti sono più lunghe, le luci di Natale illuminano le città – la stagione delle feste si sta avvicinando velocemente, il che significa che è ora di iniziare a pensare al Natale. Sì, c’è Doctor Who e i regali da scartare ma cosa hai intenzione di fare con il resto della vacanza?

Ecco i nove migliori film a tema natalizio su Netflix.

Love Actually – L’amore davvero

Mancano cinque settimane a Natale a Londra e in effetti l’amore è dappertutto. Dal nuovo Primo ministro scapolo che si innamora di una ragazza giovane e carina del suo staff Natalie, pochi momenti dopo aver fatto il suo ingresso al numero 10 di Downing Street ad uno scrittore Jamie, che fugge nel sud della Francia per dimenticare la donna che l’ha tradito e trova l’amore sulle sponde di un lago.

Da una donna sposata, Karen, che sospetta che il marito stia allontanandosi da lei ad una giovane sposa, Juliet, che scambia il riserbo del migliore amico di suo marito per qualcos’altro. Da un ragazzino che cerca di conquistare l’attenzione della ragazza più irraggiungibile della scuola ad un vedovo, Daniel, che cerca di costruire un rapporto con un figliastro che conosce appena. Da una giovane americana disperata, Sarah, che finalmente trova il coraggio di parlare con un collega di cui è segretamente infatuata da tempo ad una matura rock star “ho visto tutto, ricordo ben poco” che tenta che non vuol scendere a compromessi. L’amore getta tutti nel caos.

The Night Before – Sballati per le feste

Tre amici d’infanzia, Ethan, Isaac e Chris, si riuniscono a New York per la loro annuale riunione, la vigilia di Natale, passando una notte di dissolutezza e ilarità. Ma ora che stanno entrando nella vita adulta, la loro tradizione sta volgendo al termine e quindi fanno di tutto per rendere questa serata il più memorabile possibile.

Scrooged – S.O.S Fantasmi

A Natale l’autoritario presidente di un network americano, Frank Cross, mentre sta per mandare in onda uno spettacolo ispirato al racconto di Dickens viene colto da allucinazioni. Si trova al centro di incbi che lo proiettano prima al centro di un Natale passato, poi di un Natale in cui assiste sgomento al proprio funerale. L’impietosa lezione lo costringe a riflettere sul significato di bontà e altruismo del Natale.

Il miracolo della 34a Strada

Ingaggiato dai grandi magazzini Macy’s di New York all’angolo tra la 7a e la 34a Strada per fare Santa Claus (Babbo Natale), Kris Kringle (E. Gwenn) pretende di esserlo veramente. Lo prendono per matto, ma dovranno ricredersi, persino in tribunale. Deliziosa commedia fantastica alla Frank Capra, forse il migliore film natalizio nella storia di Hollywood per la sapiente miscela di sentimento e umorismo; l’esaltazione della fantasia e della buona volontà si accompagna a soffici, ma precise, notazioni satiriche sull’ideologia americana del successo, del dollaro, del carrierismo, del consumismo, di un pragmatismo che appiattisce e deprime la vita e i rapporti sociali. Per bambini, ma anche per adulti. Scritto con garbo e brio, recitato benissimo in tutti i reparti. Esordio al cinema di T. Ritter, madre del bambino che vuole il camion dei pompieri.

Krampus – Natale non è sempre Natale

Quando la sua problematica famiglia vive un momento di forte scontro durante le vacanze, il giovane Max (Emjay Anthony) decide di voltare definitivamente le spalle al Natale. Non sa che questa mancanza di spirito festivo scatenerà l’ira del Krampus: un’antica forza demoniaca intenzionata a punire i non credenti. Si scatena così l’inferno e le amate icone delle festività assumono una mostruosa vita propria, assediando la casa di questa famiglia divisa i cui membri saranno costretti a lottare l’uno per l’altro nella speranza di riuscire a sopravvivere.

Una promessa è una promessa

Howard Langston è spesso preso dal suo lavoro, e questo non gli permette di trovare il tempo per sua moglie, Liz e il suo giovane figlio, Jamie, a questo si aggiungono le continue frecciatine del vicino di casa, un superpapà divorziato, Ted Maltin. Dopo esser venuto nuovamente meno ad una promessa fatta al figlio, mancando all’incontro di karate di Jamie, Howard cerca di riscattarsi impegnandosi nella ricerca del tanto desiderato regalo di Natale del figlio, un Turbo-Man, che però si è dimenticato di comprare e che ora sembra divenuto introvabile. Inoltre dovrà vedersela anche con Myron Larabee, un postino disposto anch’egli a tutto pur di comprare il giocattolo per il proprio figlio.

Happy Christmas

Jenny ha appena rotto con il suo fidanzato. Senza alcun piano in mente, la ragazza decide di trasferirsi in casa del fratello Jeff e della cognata Kelly. Riconnettendosi con i vecchi amici e cercando di mettere insieme i pezzi della sua esistenza, Jenny continua però a mandare tutto in fumo cedendo alle lusinghe dell’alcol. Nonostante sia stanca del suo comportamento immaturo, Kelly si rende conto di essere anche lei in qualche modo bloccata. Mentre il Natale si avvicina, le due cognate realizzano di potersi confortare e sostenere l’una con l’altra.