TOTP: la storia del programma e tutte le news che riguardano Top of The Pops Christmas and New Year special

Manca poco, pochissimo a Natale e lo spirito festivo ha iniziato a farsi sentire. Tutti gli eventi musicali natalizi stanno accorrendo alle preparazioni per il 25 Dicembre. Iniziano a trapelare le news più interessanti e i fans non stanno più nella pelle. Tutti vogliono sentire le canzoni che Babbo Natale ascolterà nella sua slitta super accessoriata.

TOTP: Top of The Pops Christmas and New Year special

Recentemente la scaletta del Top of The Pops Christmas and New Year special di quest’anno é stata rivelata. Il pubblico ha trovato piacevolmente sorprendente leggere due nomi in particolare sulla lista: Rita Ora e Ed Sheeran i quali, per l’appunto, parteciperanno allo show.

Nonostante lo spettacolo non sia più visibile in televisione settimanalmente dal 2006, lo show amato da svariate generazioni è sempre ritornato annualmente sul piccolo schermo inglese per far battere i cuori degli amanti della musica durante il periodo natalizio.

Dunque, Quest’anno, Reggie Yates e Fearne Cotton presenteranno ancora una volta il famoso programma musicale della BBC che, in questo caso, avrà l’onore di ospitare grandi artisti come: Ed Sheeran, Dua Lipa, Clean Bandit, Rita Ora, e The Script. Queste star si esibiranno in diverse performance strabilianti che sicuramente tutti apprezzeranno.

Secondo i presentatori, Top of the Pops Christmas é diventata ormai una tradizione natalizia per i fans, che durante tale periodo, hanno la possibilità di ricordare i tempi d’oro del programma.

TOTP: la storia del programma

Gli spettatori italiani hanno una memoria ancora vivida della versione di TOTP Italia trasmessa precedentemente su Ra2 e successivamente su Italia1. Ad ogni modo la storia del programma inglese é molto più lunga e ricca di quanto ci si possa aspettare. Infatti TOTP ha visto i suoi primi albori nel lontano 1964 e sin da allora non ha mai smesso di far battere i cuori degli ascoltatori a ritmo di musica.

Il programma, avendo riscosso un enorme successo globale, ha ispirato diverse versioni di show musicali in tutto il mondo. Top of The Pops Italia, andato in onda per la prima volta nel settembre del 2000, é proprio uno di questi spettacoli influenzati dal format della BBC. Sfortunatamente TOTP Italia é stato cancellato definitivamente nel 2012.

Ad ogni modo, per i fans accaniti del programma che non sono residenti nel Regno Unito, é comunque possibile assistere allo show natalizio sintonizzandosi sul canale inglese o cercando il programma in streaming online.