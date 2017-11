Il ritorno degli Eagles: annunciato Tour 2018

La voce che gli Eagles sarebbero presto tornati sui palchi e che lo avrebbero fatto in compagnia di alcuni illustri colleghi circolava da tempo e ha ora trovato conferma.

La band californiana ha annunciato le prime date per il prossimo 2018

Anno durante il quale – a partire dal 21 marzo, con il concerto di Chicago – il gruppo si esibirà sia in solitaria (“Evening With the Eagles”) sia accompagnato da James Taylor, Jimmy Buffet e Chris Stapleton. Sarà Buffet a seguire la band di “Hotel California” per il maggior numero di performance.

Al momento, le città toccate dal tour sono soltanto americane (non molte, una dozzina) anche se, stando al comunicato ufficiale degli Eagles, ulteriori date “ci si aspetta che saranno presto annunciate”.

Il chitarrista Joe Walsh aveva accennato a numeri molto più consistenti, dicendo che il gruppo avrebbe suonato in una cinquantina di tappe con una formazione che includesse il figlio del compianto Glenn Frey, Deacon, e la star country Vince Gill, entrambi già presenti sul palco con gli Eagles dopo la morte di Frey, mancato a gennaio 2016.

L’ultimo tour della band risale al 2013, quando l’attività live viene interrotta per la malattia di Glenn Frey.