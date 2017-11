Liam Payne parla della sua salute mentale quando era in tour con i One Direction

Liam Payne ha rivelato di aver lottato con la sua salute mentale mentre era in tournée con i One Direction.

Parlando con The Sun, ha spiegato che le sue lotte ci sono state durante la data annullata a Belfast nel 2015 quando la dichiarazione ufficiale ha spiegato che il concerto era stato annullato poiché Liam si era “ammalato improvvisamente”.

Si è scoperto subito dopo che si era separato dalla sua allora fidanzata Sophia Smith e Liam ha ammesso che stava lottando per superare la separazione.

Liam ha aggiunto che parte del problema era che, malgrado il successo dei One Direction, non si fermavano un attimo e passavano continuamente da uno spettacolo all’altro.

“Non avrei potuto fare il maggior numero di spettacoli che abbiamo fatto, se sono onesto, se sono brutalmente onesto”, ha rivelato.

“Uscire e mettere quel sorriso felice sul mio viso e cantare le canzoni, onestamente, a volte è stato come indossare un costume. Andando là fuori, sotto il costume, la gente non vede davvero cosa sta succedendo.”

Fortunatamente, Liam ha aggiunto che da quando ha intrapreso una carriera da solista, si sente come una “persona totalmente diversa rispetto a come ero solito essere”.

“Anche se so che i fan non sono arrabbiati per la pausa dei One Direction… ne avevamo bisogno. Avevamo bisogno di un po’ di tempo l’uno dall’altro. Avevamo bisogno di un punto di realizzazione per trovare di nuovo l’amore in ciò che facevamo, al di là del lavoro.”