Victoria Beckham annuncia che non ci sarà una 2018 Spice Girls reunion

Victoria Beckham smentisce definitivamente la notizia di un possibile ritorno delle Spice Girls. Lunedì 20 Novembre, la Posh Spice, ormai affermata nel mondo della moda, ha ufficialmente confermato che le notizie su un possibile ritorno della girl band nel 2018 sono totalmente infondate.

Come ha detto Victoria a Alison Hammond “it is not happening” (non succederà). Infatti la star modaiola sostiene che sia importante sapere quando mettere un punto finale a una storia. L’ex Spice Girl continua il suo discorso dicendo che i momenti con il gruppo sono stati fantastici ma ormai é tutto finito.

Victoria inoltre sostiene che il “Girl Power” che la band incarnava rimarrà per sempre. Di fatto, tutti ancora credono nel messaggio che le ragazze inglesi hanno divulgato fino agli anni 2000. Inoltre, Victoria prosegue dicendo che tutto ciò che fa ancora oggi ha a che vedere con il “Girl Power”. Ad ogni modo la sua visione di potere femminile é ovviamente maturata con il passare degli anni.

Dunque i fans della Pop band che tanto speravano in un ritorno di fiamma hanno dovuto affrontare la triste e dura realtà.

nel prossimo futuro, questo é poco ma sicuro.

Nonostante la star abbia ufficializzato la propria versione dei fatti solo Lunedì, i commenti di Victoria sulla 2018 Spice Girls reunion avevano già incominciato a circolare sul web all’inizio di questo mese.

Inutile dire che il pubblico ci credeva veramente in un ritorno. Forse l’apparizione e la performance delle ragazze al debutto dei London Olympic Games nel 2012 hanno trasmesso il messaggio sbagliato.

Spice Girls reunion: le opinioni degli altri membri

In ogni caso, si era presentata una nuova possibilità di riunire il gruppo senza le due Spice Girls che si erano già rifiutate di partecipare (Victoria e Melanie Chisholm, o meglio Sporty Spice).

Infatti, Geri Horner, Emma Bunton and Melanie Brown erano pronte a ritornare insieme sulla scena pop. Sfortunatamente, però, Geri Horner si é recentemente ritirata da tale accordo.

La Ginger Spice ha preso questa decisione definitiva sostenendo che non avrebbe avuto senso ricreare il gruppo delle Spice Girls senza due membri storici della band come Victoria e Mel Chisholm. Geri, infatti, voleva un vero e proprio ritorno del girl group a tutti gli effetti.

Che dire… a quanto pare sembra che la riunione del 2012 in occasione degli Olympic Games possa essere considerata come l’ultimo momento di gloria delle Spice Girls.