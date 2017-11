Guarda il nuovo video di Santa’s Coming For Us di Sia

Il video musicale di “Santa’s Coming For Us” di Sia è ufficialmente uscito e sfortunatamente non c’è Maddie Ziegler al suo interno.

E sappiamo tutti che la chiave per avere un video incredibile di Sia è la presenza di Maddie Ziegler.

Il video musicale si Sia, presentato ieri sera sul suo canale VEVO, vede JB Smoove (“Curb Your Enthusiasm”) interpretato da Babbo Natale, Dax Shepard (“Ghosted”) e Kristen Bell (“The Good Place”) nei panni dei genitori, Henry Winkler e Susan Lucci nei panni dei nonni, con Caleb McLaughlin (“Stranger Things”), Sophia Lillis (“IT”) e Wyatt Oleff (“Guardians of the Galaxy Vol. 2”) nei panni dei bambini in una festosa e calda cena di Natale ricca di serate e balli.

Guarda il video: