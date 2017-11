Harry Styles canta per una fan malata di cancro a Singapore

Un gesto che ha commosso il web e tutti i fan di Harry Styles, uno dei più amati ex componenti dei One Direction. Harry ha cantato per una fan malata di cancro

La gentilezza e la nobiltà d’animo di Harry Styles sono ormai cosa nota, e anche oggi il giovane cantante ha dimostrato di avere a cuore i desideri dei suoi fan meno fotunati.

In tour a Singapore, Harry ha messo da parte gli impegni di lavoro odierni, per recarsi da una giovanissima fan malata di cancro e trascorrere del tempo con lei.

L’incontro si è svolto lontano dalle telecamere, in completa tranquillità e nel rispetto della ragazzina che purtroppo sta affrontando una bruttissima malattia. A testimoniare l’incontro tra i due, solo qualche scatto postato su Instagram.

I due si sono divertiti a cantare insieme alcuni dei brani più famosi di Harry Styles, compreso la canzone “Kiwi”, ultimo singolo del cantante ex One Direction.

L’incontro è stato possibile tramite l’associazione Make a Wish che si occupa proprio di realizzare i desideri dei bambini che soffrono di malattie gravi.

I concerti in Italia di Harry Styles

Un momento d’oro per la carriera di Harry Styles, che è reduce dall’uscita del suo primo album d’esordio da solista e si appresta a terminare a giorni il suo Live ON Tour.

Per poter rivedere in Italia Harry Styles dovremo però aspettare la prossima primavera, quando ripartirà con un nuovo tour mondiale. Nel nostro Paese le date saranno due: il 2 aprile 2018 al Mediolanum Forum di Assago e il 4 aprile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno a Bologna.