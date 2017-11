Record per Gli Incredibili 2: il trailer più visto di sempre di un film d’animazione

Non è certo difficile prevedere che sarà uno dei grandi protagonisti del box office americano estivo e di quello italiano autunnale.

Gli Incredibili 2, sequel di uno dei capolavori Pixar in uscita al cinema nel 2018, ha già battuto un record: il suo primo trailer, ha registrato il miglior debutto di sempre per un film d’animazione (e settimo per un film in generale) con ben 113 milioni di visualizzazioni.

Per chi se lo fosse perso, ecco qui sotto il teaser trailer in italiano del film, che uscirà nei cinema italiani il 19 settembre 2018:

Diretto nuovamente da Brad Bird, già regista del primo film uscito nel 2004, Gli Incredibili 2 vede tra i membri del suo cast vocale originale Samuel L. Jackson, Holly Hunter, Catherine Keener e Craig T. Nelson, e questa qui sotto è la trama ufficiale del film:

La famiglia di supereroi più amata del mondo torna nel film Gli Incredibili 2. In questo nuovo episodio i riflettori saranno puntati su Helen (voce originale di Holly Hunter), mentre Bob (voce originale di Craig T. Nelson) rimarrà a casa con Violetta (voce originale di Sarah Vowell) e Dash (voce originale di Huck Milner) per affrontare le imprese quotidiane di una vita “normale”. Sarà un cambiamento difficile per tutti, soprattutto perché la famiglia è ancora ignara dei superpoteri del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo ordirà un piano malefico e geniale, tutti i membri della famiglia insieme a Frozone (voce originale di Samuel L. Jackson) dovranno unire nuovamente le forze… più facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.