Craig David torna con ‘I Know You’

Craig David é tornato sulla scena con un nuovo record del suo prossimo album The Time Is Now . La strabiliante notizia, in questo caso, consiste nel fatto che i Bastille abbiano collaborato a questo nuovo brano.

‘I Know You’ succede al singolo precedente ‘Heartline’ ed é solo una dei tantissimi featuring da aspettarsi nel prossimo album dell’artista. Di fatto i fans attendono con ardore le varie collaborazioni con JP Cooper, AJ Tracey, Ella Mai e Goldlink.

Nelle varie interviste Craig David ha ammesso di essere un grande fan dei Bastille, affermando di aver aspettato il giusto momento per un featuring. L’artista continua il suo discorso sottolineando la propria eccitazione per l’uscita del singolo sperando che i fans amino il brano quanto lui. Sicuramente, David non vede l’ora di portare la canzone sulle quinte nel suo TS5 quest’estate.

Parlando di performance, bisogna assolutamente annunciare che Craig David e i Bastille incoroneranno la release del singolo proprio oggi! Infatti gli artisti debutteranno con ‘I Know You’ sul canale inglese BBC One durante lo show musicale Sounds Like Friday Night.

L’opinione dei Bastille

Anche i Bastille affermano di essere grandi fan della musica di Craig. Gli artisti inglesi sono diventati amici negli ultimi anni dopo essersi esibiti in diversi shows. Grazie, appunto, a tale rapporto, il processo di produzione del brano é risultato estremamente naturale.

I Bastille sostengono di essersi estremamente divertiti durante il periodo precedente alla release di ‘I Know You’ e sperano che i fans apprezzino il loro progetto.

Mentre i Bastille hanno pubblicato un loro pezzo nelle ultime settimane, Craig si é gustato la propria residency di dieci settimane all’Ibiza Rocks Hotel.

‘I Know You’: decisioni artistiche

Craig sostiene che nell’ultima release il suo focus era soprattutto sulla tecnica dello “storytelling”. L’artista si é concentrato sulla semplicità delle parole che, ad ogni modo, non hanno sicuramente mancato di autenticità.

David dichiara di aver mostrato il proprio io autentico in tale canzone. L’artista ha continuato sostenendo che in questo brano ha fatto ciò che amava di più, lavorando come quando era ancora un “nobody”. David, con molta nostalgia, ricorda ancora bene quel ragazzino di Southampton che faceva mixtapes nella propria camera da letto.

Ad ogni modo The Time is Now sarà reso pubblico il 26 gennaio 2018. Inoltre non perdetevi lo show di stasera Sounds Like Friday Night visibile sul primo canale della BBC.