Fergie e Josh Duhamel stavano pensando ad un secondo figlio prima della separazione

La cantante e l’attore di Transformers hanno sbalordito il mondo dello spettacolo quando hanno annunciato la loro separazione a settembre (17), dopo otto anni come marito e moglie. La loro dichiarazione all’epoca affermava che la loro priorità principale era il figlio di quattro anni Axl.

Fergie ha ora rivelato in un’intervista al quotidiano britannico The Sun che lei e Josh stavano considerando di espandere ulteriormente la loro famiglia prima della loro divisione.

“Erano conversazioni del tipo ‘Bene, possiamo pensare al nostro prossimo bambino o iniziare un nuovo album? Sapevo che non volevo farli allo stesso tempo, è troppo, sai? Un bambino è qualcosa su cui devi concentrarti e assicurarti che tutto ruoti intorno a lui. Prendersi due impegni così grandi contemporaneamente è solo ridicolo per me.”

Ma alla fine, fu Josh a incoraggiare Fergie a mettere prima la sua carriera piuttosto che cercare di rimanere incinta di nuovo.

“Josh era in realtà colui che ha detto: ‘Sai cosa… dovresti tornare in studio e fare musica’”,

Ora entrambi stanno tentando di andare avanti con le loro vite prendendosi ancora cura di Axl. Ma Fergie ammette che lei ancora lotta fa difficoltà a parlare della sua precedente relazione, e ha giorni buoni e cattivi.

“E’ ancora difficile, anche solo se mi viene chiesto. Siamo esseri umani, non robot. Le emozioni arriveranno in superficie, non potrei dire a tutti, ‘Oh hey, indovina un po’, l’album sta impiegando così tanto tempo perché sto superando alcune cose in questo momento ‘

Alcuni giorni sono migliori di altri e stiamo entrambi lavorando molto duramente per la nostra carriera, siamo entrambi genitori a tempo pieno e molto amorevoli.

Stiamo davvero facendo del nostro meglio per assicurarci che Axl si senta amato e che noi siamo i suoi genitori”.