Francesco Gabbani “La mia versione dei ricordi”: Video, Testo e significato

A una settimana dall’uscita del suo album “Magellano Special Edition”, Francesco Gabbani ci regala il video ufficiale di “La mia versione dei ricordi”. Il video è sorprendente, in quanto ricostruzione ed omaggio del video “Last Christmas” dei Wham.

Un Francesco Gabbani squisitamente natalizio, quindi, nel video che riprende immagine per immagine e scena per scena quello di uno dei più famosi classici del Natale.

Ecco il video di “La mia versione dei ricordi”:

È stato lo stesso Gabbani a raccontare il suo amore per le montagne e l’idea di riproporre un video come tributo a “Last Christmas”:

Il desiderio di rifugiarmi in un posto in montagna circondato da neve e alte vette è sempre molto forte in me. Quando, insieme al mio staff, ho iniziato a pensare alla realizzazione del nuovo video, ho immaginato come poter coniugare il mio amore per la montagna ad una storia per un clip. Visto che il singolo sarebbe uscito in periodo pre-natalizio, e mi piaceva l’idea di girare sulla neve, ho subito pensato al video di Last Christmas e mi sono reso conto, rivedendolo, che la tematica della canzone aveva una similitudine con “La mia versione dei ricordi”, un brano emozionale, una ballata malinconica, che racconta la fine di un amore. Il video, tra l’altro, uscirà a distanza di quasi un anno dalla morte di George Michael.