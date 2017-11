James Arthur ritorna sulla scena con “Naked”

Torna alla ribalta il famosissimo cantautore James Arthur che vinse X Factor 2012 Uk. L’artefice del famosissimo singolo “Impossible”, vincitore di svariati premi come: Best international song ai Los Premios 40 Principales e International Breakthrough of the year agli NRJ Music Awards, (entrambi vinti nel 2013) é nuovamente sulla scena con il suo nuovo brano “Naked”.

James Arthur: Il ritorno nel 2016

Da tempo, James era sparito dai riflettori dopo il suo grande successo tra il 2012 e il 2014. Ad ogni modo la fama dell’artista britannico ha subito una graduale crescita durante il 2016, quando il cantante ha pubblicato l’album Back from the Edge.

Di fatti, il lead single di Back from the Edge,“Say You Won’t Let Go”, ha riportato il cantante alla ribalta totalizzando una somma pari a 508 milioni di visualizzazioni su You Tube. Inoltre, “Say You Won’t Let Go”, nel 2017, si é aggiudicata le seguenti nomination: British Artist Video of the Year ,British Single of the Year (per quanto riguarda i BRIT Awards) e Best International Hit nei Danish Music Awards.

In ogni caso non é stata solo la canzone dell’album Back from the E

dge ad essere stata notata. Infatti anche James Arthur stesso é stato nominato per i seguenti premi: Choice Breakout Artist nei Teen Choice Awards e New Artist of the Year negli American Music Awards.

James Arthur: la release di “Naked” e le prossime esibizioni

Ad ogni modo, il nuovo brano dell’artista inglese é ufficialmente disponibile su Spotify ma si può anche trovare su You Tube. La canzone propone il tipico suono in stile James Arthur, ovvero un “crudo” suono dei vocals e un tono quasi stimolante degli strumenti.

Per tutti i fans accaniti dell’artista che preferirebbero vedere James dal vivo, bisogna sapere che presto il cantante si esibirà nel Jingle Bell Ball di Capital FM nel Regno Unito. Il famosissimo evento avrà luogo a Londra durante il weekend del 9 e 10 dicembre.

Nell’esibizione di sabato, James condividerà il palco con Niall Horan, Rita Ora, Dua Lipa, Craig David, e il trio musicale Major Lazer. Dunque per chi sta organizzando una vacanza nei pressi di Londra, quest’evento potrebbe essere la perfetta occasione per ascoltare della buona musica.

Tuttavia non é sicuro che James Arthur rimanga nella scena musicale poiché l’artista aveva già annunciato la propria predilezione per un cambio di carriera. A quanto pare il cantante vorrebbe incominciare a recitare. Di fatti, James sostiene di essere stanco della propria immagine d’artista e vorrebbe provare ad essere qualcun altro.